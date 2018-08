Retomada construção do Banco de Alimentos

Espaço funcionará em área anexa à Ceasa e beneficiará famílias carentes

CARATINGA- As obras de construção do Banco de Alimentos de Caratinga foram retomadas. A estrutura funcionará em área anexa à Central de Abastecimento (Ceasa). O valor licitado previsto para execução é de R$ 524.089,87.

O BANCO DE ALIMENTOS

A nutricionista Lorena Roza de Oliveira explica o funcionamento do Banco de Alimentos e destaca os benefícios do novo espaço, uma vez que, atualmente, é utilizado de maneira provisória o galpão do mercado municipal. “O Banco de Alimentos é uma estrutura pública denominada Equipamento Público de Segurança Alimentar e Nutricional. O papel é receber os produtos que são doados pelas centrais de abastecimento, Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) e também repassar para as pessoas em situação de vulnerabilidade nutricional e social. Serve também como apoio para o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), porque faz doação para as escolas. No galpão do mercado municipal é feita recepção e doação de produtos. Aqui, com esse banco novo sendo construído, dará um suporte maior, porque poderemos receber produtos em condição de manipulação e beneficiamento, não só recepção e doação. Teremos estrutura, câmara fria, equipamentos, maquinaria, sendo mais fácil manipular os produtos que talvez não estejam 100% em condição de consumo, mas podem ser processados, feito uma receita, o produto para doação. O objetivo é doar para quem precisa”.

Lorena enfatiza que a nova estrutura atenderá na totalidade, ao que a demanda do banco de alimentos necessita. “Atualmente para recebermos um produto doado que necessite de manipulação, que é uma função do banco de alimentos, minimizar o desperdício, temos essa limitação. Com o banco de alimentos sendo inaugurado não vamos ter mais, será possível fazer a manipulação desse produto”.

A OBRA

O coordenador de execução junto com a equipe de Engenharia, José Corintho detalha que para conseguir a obra, Caratinga precisou participar de um edital promovido pelo Ministério de Desenvolvimento Social, o que possibilitou um convênio. “A prefeitura concorreu com todo o país e conseguiu, mérito do trabalho do Banco de Alimentos de Caratinga, que vem se destacando a nível estadual e nacional. Está prevista a entrega da obra em 60 dias, o próximo passo seria a licitação dos equipamentos, já está com o recurso em conta, em torno de R$ 200 mil. Acredito que vai beneficiar muito o pessoal em situação de vulnerabilidade, na questão social com alimentação, essa parceria das secretarias de Agricultura e Obras, o Alcides se empenhou muito para liberar esses recursos e ‘destravar’ a obra, também o mérito do Dr. Welington, que tem ajudado muito, dando condição pra gente”.

José Corintho considera a nova estrutura um avanço para o município. “São 375 m² de área construída, tem a área de circulação também no entorno, para receber os produtos encaminhados pelos produtores rurais através das associações e também para distribuição para as entidades cadastradas através da Secretaria de Desenvolvimento Social. Será um grande avanço, principalmente na questão sanitária, aqui teremos equipamentos adequados, revestimentos, com condições muito melhores”.

SEGURANÇA ALIMENTAR

O secretário de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, Alcides Leite de Mattos afirma que um dos pontos importantes deste projeto é a importância de atender ao Plano Municipal de Segurança Alimentar. “Tem toda uma cadeia de atividades sendo feitas para dar segurança alimentar à população de Caratinga. E uma das grandes obras dessa segurança alimentar é o banco de alimentos, que está sendo retomada a construção com apoio do prefeito, que intensificou seu apoio político e acredito que em breve já colocaremos em funcionamento. E também diminuirmos a quantidade de desperdício de alimentos no Ceasa, com o banco de alimentos vamos começar a fazer um trabalho mais intenso de diminuir o desperdício, atender à população carente manipulando melhor esses alimentos e com isso atender à legislação também, que é uma preocupação mundial diminuir o desperdício no mundo em alimentos”.

O secretário ainda cita outros benefícios, passando pela capacitação e conscientização. “Também trabalharemos muito na capacitação de profissionais da área de alimentos, Caratinga tem mais de três mil profissionais da área de alimentos, que necessitam de se capacitar para atender a nossa sociedade, restaurantes, os bares, então precisamos capacitar mais tanto para melhorar a qualidade dos alimentos, como também a manipulação. Outro fato é uma parceria que pretendemos fazer com os mercadistas, também há muito desperdício nos supermercados, os alimentos que não são devidamente vendidos no prazo de comércio, poderão vir para aqui, ser manipulado, processados, colocar em condições de alimentação e serem designados a pessoas carentes. É uma obra importantíssima, que foi apoiada pelas autoridades federais, com intenso apoio do Dr. Welington pela sua sensibilidade. É fundamental para agricultura, nutrição e, principalmente, segurança alimentar do nosso povo”.