Muitas vezes tememos um pensamento, um propósito, um objetivo em nossas vidas e às vezes esquecemos que não é o nosso querer e sim o de Deus. Conheço muitas pessoas que sonham e planejam uma profissão, um casamento e se esquecem de considerar o que Deus planejou.

Antes de planejar qualquer coisa, busque conhecer a vontade de Deus. Tenha intimidade com Deus. Não faça de Jesus apenas o Salvador na sua vida, mas também seu Senhor, o teu amigo e isso irá fazer a diferencia em sua vida.

Vejo muitas pessoas querendo serem felizes, mas sem ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Em até mesmo para escolher uma esposa ou um esposo, só olham a satisfação pessoal

Antes de tomar alguma decisão em relação ao casamento, deve se perguntar qual sua verdadeira intenção ao desejar se casar?

Para não se sentir mais sozinho? Mostrar os amigos que você não vai ficar para titia ou titio ou que você conseguiu “ter” alguém? Amar e ser amado?

Nestes pensamentos estas motivações te tornam egoístas, pois elas são totalmente voltadas em uma satisfação pessoal. Seu relacionamento deve ir muito mais do que isso. Nós que somos cristãos, precisamos olhar para o casamento de uma forma diferente.

Deus tem algo extraordinário para cumprir por meio do seu casamento. Deixa Deus entrar em seu casamento. Saibam que as duas palavras mais importantes são compreensão e companheirismo, pois a falta dessas características pode acabar com muitos casamentos.

O mais importante é Deus em sua vida. O ‘braço de ferro’ não vai nos levar a nada. Devemos aprender a ceder. É verdade que ambos esperam atitudes de seu parceiro e, também, ambos devem ceder em muitas ocasiões para alcançarem o equilíbrio em uma relação.

Que Deus possa nos dar este alicerce e que possamos ser mais compreensivos e companheiros em nossa família.

Adenilson Geraldo

Palestrante para casais e jovens

Renovando as Alianças: (33) 99974-2040

6º Período Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão