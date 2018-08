Valeu garotada

O mês de agosto de 2018 se tornou inesquecível para nosso esporte em nível escolar. A 3ª etapa do JEMG disputada em Uberaba foi histórica para nosso esporte. Primeiro foi a ciclista Ana Laura Vilela da E. E. Princesa Isabel conquistando duas medalhas de ouro, sagrando-se tricampeã mineira em sua categoria, tendo vencido todas as nove provas que participou. Sem dúvida um grande feito.

Os meninos do voleibol também alcançaram um feito enorme para quem tem tão pouco tempo de trabalho. Os garotos da categoria sub 15 e sub 17, representando a E. E. Princesa Isabel, que faz um trabalho maravilhoso. Ficaram em 3º lugar nos jogos. Uma colocação surpreendente. Afinal, os professores e técnicos, esperavam tal resultado com mais tempo de trabalho. Toda a comissão técnica e atletas também fazem parte do projeto América Vôlei, o que me enche ainda mais de orgulho por ter sido o idealizador do projeto em 2016, quando assumi como diretor de esportes do clube. Agora, sob a direção de Clayton Rocha e Gilson Bispo, especialistas no assunto, tenho certeza que esse terceiro lugar que surpreendeu a muita gente é só o começo. Talentos não faltam em nossas escolas, profissionais sérios e comprometidos também não. O que faltava na verdade eram bons projetos que oferecessem oportunidade a essa garotada. Por isso, projetos como América Vôlei, que funciona com parceria pública/privada, e Bolsa Atleta municipal, devem ser cada vez mais valorizados e apoiados por todos. Afinal, o esporte sempre foi a mais eficiente ferramenta de inclusão que existe.

Mineiros em busca do equilíbrio

Atlético, Cruzeiro e América a temporada com objetivos distintos. O Galo reconhecidamente tenta fazer uma temporada com dignidade, sem dar grandes sustos na torcida. Porém, falar em título neste ano só mesmo para os mais fanáticos. Tendo apenas o Brasileirão até o final da temporada, seria lógico apontar o time alvinegro como possível candidato. Mas, acho pouquíssimo provável.

O América segue invicto desde a chegada de Adilson Batista. O empate diante do Palmeiras mesmo em casa, deve ser considerado bom resultado. O time de Felipão tem um elenco bem mais qualificado tecnicamente. Entretanto, o Coelho tem feitos jogos bem consistentes defensivamente.

O Cruzeiro é o único que está em três competições. Mesmo tendo um elenco numeroso e de qualidade indiscutível, em algum momento priorizar alguma competição será inevitável. Os reservas fizeram bom jogo contra o Vitória, em Salvador (BA). Os titulares foram preservados para a retomada da Libertadores. Quarta-feira terá o Flamengo pela frente no Maracanã. O rubro-negro por sua vez não poupou a maioria de seus titulares. Isso pode ser favorável a Raposa. Afinal o desgaste dos cariocas é maior.

Cadê o VAR parte II

Depois de ser utilizado na Copa da Rússia e ser aprovado pela grande maioria do mundo do futebol, o VAR, sigla utilizada para designar o árbitro assistente de vídeo, passou a ser pedido rodada após rodada do Brasileirão. Principalmente por técnicos e jogadores. Neste final de semana, foi a vez de Mano Menezes reclamar muito e seus jogadores ainda no gramado pedir a utilização do recurso tecnológico no Brasileirão. Porém, deveriam ter cobrado tal posicionamento quando seu presidente foi um dos que não aprovaram a utilização este ano. Espero que para 2019 seja aprovado sem ressalvas, esses dois pontos perdidos contra o Vitória podem fazer falta para a Raposa ao final da competição.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com