PAINEL 07-08-2018

Faltam 61 dias…

“A responsabilidade é de nós eleitores”.

Márcio Lacerda e Adalclever Lopes

Depois de muitos impasses na política mineira, uma decisão importante foi tomada. O MDB decidiu apoiar Márcio Lacerda (PSB). Com a decisão, Adalclever Lopes (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, será o vice na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte. O deputado federal Jaime Martins (PROS) foi o escolhido para disputar uma vaga no Senado. A decisão foi divulgada já no início da madrugada de ontem. Participarão da coligação o MDB, PSB, PV, PRB, Pros e Podemos.

Sete candidatos

Depois das convenções estaduais, que tiveram mais tumulto e reviravolta no fim de semana, o governo de Minas Gerais tem sete candidatos ao Palácio da Liberdade, sendo eles o governador Fernando Pimentel (PT), o senador Antonio Anastasia (PSDB), o deputado federal Rodrigo Pacheco (DEM), o ex-secretário de Educação João Batista Mares Guia (Rede), a professora Dirlene Marques (PSOL), e o empresário Romeu Zema (Novo), além do ex-prefeito Marcio Lacerda, cujo caso está na Justiça Eleitoral.

Câmara de volta

As reuniões da Câmara de Caratinga são retomadas hoje, depois do recesso parlamentar que durou todo o mês de julho. Os vereadores podem “arregaçar as mangas”, pois tem muito trabalho a ser feito e a população anda muito insatisfeita com diversos problemas na cidade e zona rural.

Meio Ambiente

A secretário de Meio Ambiente Jaider é alvo de muitos pedidos dos vereadores na reunião de hoje. O vereador Ronaldo da Milla pede que a Secretaria realize fiscalização no aterro sanitário de Caratinga, visando averiguar situações irregulares que estariam ocorrendo no local.

Meio Ambiente II

Ainda falando de Meio Ambiente, o vereador Johny Claudy pede a manutenção nos aceiros existentes na Área de Proteção Ambiental da Pedra Itaúna e no Parque Municipal de Caratinga, localizado no Bairro Floresta, bem como reforço da cerca do entorno do parque. Como estamos na época da seca, que é propícia a queimadas, o pedido é muito pertinente.

Lixeiras suspensas

O vereador Diego também faz um pedido à secretaria de Jaider. Ele solicita que se estude a viabilidade de colocação de lixeiras suspensas e de fácil remoção do lixo, feitas de forma a não represar água e que sejam colocadas em toda área central, bem como em todos os bairros da cidade.

ETE

E o vereador Guerra quer saber do chefe do executivo os motivos de ainda não estar em funcionamento a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto do distrito de Santo Antônio do Manhuaçu. Mais uma pra conta da Copasa.

Rede Futura/Faveni

O empresário Leandro Xavier Timóteo (Rede Futura/Faveni), entra em pauta para duas homenagens hoje. Uma de mérito legislativo oferecida pelo vereador Guerra e a outra um voto de louvor e aplausos pela importante contribuição na geração de empregos e renda no município de Caratinga, essa a pedido do vereador Ronaldo da Milla. Leandro tem se destacado e muito e no ramo da educação.