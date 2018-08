Participação histórica de Caratinga nos Jogos Escolares de Minas Gerais

DA REDAÇÃO- Os Jogos Escolares de Minas Gerais/JEMG 2018 ficará marcado para o esporte escolar de Caratinga. Na Etapa Estadual da competição realizada entre os dias 30 de julho e 4 de agosto no município de Uberaba, os alunos/atletas de Caratinga conquistaram quatro medalhas no Ciclismo e Voleibol. Feito inédito, tanto nos esportes individuais, quanto nos esportes coletivos, o município nunca havia conquistado medalhas nessa etapa.

O voleibol masculino para alunos/atletas de 15 a 17 anos da Escola Estadual Princesa Isabel já fazia história participando da Etapa Estadual pela primeira vez na modalidade, após o título da Etapa Regional em Teófilo Otoni, e por fim, acabou superando ainda mais as expectativas e terminando a competição no pódio com a medalha de bronze, consagrando a terceira melhor equipe do Estado.

A trajetória na competição contou com vitória sobre Belo Horizonte, Uberaba e Três Corações na fase classificatória, na semifinal a equipe foi derrotada pela equipe de Mateus Leme, que se sagrou campeã da competição. E na última partida no sábado (4), valendo o bronze, voltou a confrontar a equipe de Uberaba, vencendo novamente pelo placar de 2 sets a 0. Ficou atrás somente das escolas estaduais Elias Salomão, de Mateus Leme (1° lugar) e José Bernardino, de Icaraí de Minas (2° lugar).

No ciclismo feminino para alunas/atletas de 12 a 14 anos a conquista foi expressiva, a atleta Ana Laura Vilela da Escola Estadual Princesa Isabel terminou a competição com três medalhas de ouro (provas: contrarrelógio, circuito e prova por pontos/10km), finalizando com a conquista do tricampeonato escolar na modalidade (2016, 2017 e 2018), vencendo as nove provas disputadas nos últimos três anos e classificando-se para os Jogos da Juventude, cuja realização é de responsabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro – COB, como representante do Estado de Minas Gerais na competição nacional que acontece em novembro.

Caratinga ainda participou de provas de natação com alunos da Escola Estadual Princesa Isabel e Colégio Integrado de Caratinga (CIC).

Ao final das três etapas (microrregional, regional e estadual), o município conquistou medalhas em cinco modalidades esportivas distintas: voleibol, handebol, futsal, peteca, xadrez e ciclismo. “Foi um ano ímpar para o esporte escolar do município, mérito das escolas, professores e principalmente dos alunos/atletas que se dedicaram ao máximo durante esse período. Terminamos nossa participação com a sensação de dever cumprido e cientes que temos que melhorar ano após ano. Não podemos parar, e em agosto, já teremos o início dos Jogos Estudantis de Caratinga, que é o evento que seleciona as equipes e atletas que representarão o município em 2019”, conclui o diretor de eventos esportivos da Prefeitura de Caratinga, Leandro Viana.

A Prefeitura de Caratinga, além de sediar a Etapa Microrregional, também viabilizou a participação das escolas nas etapas Regional e Estadual, disponibilizando transporte de ida/volta e deslocamento interno nas cidades-sede durante as competições. Além disso, tanto Ana Laura Vilela, quanto a equipe de voleibol são beneficiários do Programa Bolsa Atleta e Equipe Municipal.