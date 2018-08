UNEC: alunos do curso de MBA em gestão têm disciplina fundamental na área de Marketing

Conteúdo é ministrado pelo professor e Pró-Reitor da instituição, Eugênio Maria Gomes

CARATINGA – Alunos do curso de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios do UNEC, Centro Universitário de Caratinga, tiveram aulas em uma disciplina considerada fundamental na noite de sexta-feira (03) e na manhã de sábado (04) na Unidade Acadêmica I da instituição. Trata-se do curso de Marketing Estratégico, proferido pelo professor e doutor Eugênio Maria Gomes, Pró-Reitor da Instituição.

Os alunos, formados nas mais variadas áreas, como Administração, Educação Física e Comunicação Social, dentre outras, participaram de dinâmicas e de trabalhos em grupo, como forma de assimilar o conteúdo repassado em sala de aula.

O Marketing Estratégico é considerado fundamental nos dias atuais, principalmente no momento de crise, quando empresas e negócios precisam se reinventar, encontrar saídas e estratégias para driblar as dificuldades e aproveitar as oportunidades.

Formado em Administração em 2017 pelo Centro Universitário de Caratinga, o microempresário Gilberto Luiz da Silva, morador de Santa Rita de Minas, possui uma empresa de consultoria que atende em toda a região. Gilberto explicou o motivo de ter escolhido o curso de MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Negócios. “Devido ao trabalho que realizo na sociedade, entendi que seria um curso útil. Será de grande valia para o nosso dia a dia e é importante para desenvolver e aplicar o conhecimento. Superou minhas expectativas.”

Já Ana Paula Ribeiro de Freitas, também formada em Administração no ano passado pelo UNEC e que trabalha no Call Center de uma grande empresa de atacado do ramo de medicamentos e cosméticos de Caratinga, acredita que o curso poderá aperfeiçoar sua forma de lidar com o público. “Decidi fazer o curso para o meu aperfeiçoamento e para o crescimento na minha área profissional. A aula foi excelente e de grande significado para o desenvolvimento do nosso aprendizado.”

O professor da disciplina de Marketing Estratégico do curso de MBA em Gestão de Pessoas e Negócios, Eugênio Maria Gomes, que também coordena a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da instituição, se mostrou otimista com o interesse e a receptividade dos alunos. “É uma experiência bacana e muito rica. Gosto de dar aula, especialmente para a turma de Pós-Graduação, que é mais comprometida, de gente que já terminou a graduação e está buscando uma especialização, turma interessada. Aprendo muito mais do que ensino.”

O doutor e professor destacou ainda o tipo de metodologia aplicada em sala de aula, voltada para o dinamismo e a interação dos estudantes. “A proposta é essa. A gente sai um pouco desse formato em que o professor fala o tempo todo e depois “dá tchau” para os alunos. Tivemos trabalhos na noite de sexta e na manhã de sábado, e isso facilita o aprendizado.”

Eugênio também deu ênfase à 4ª edição da obra “Fragmentos de Marketing”, que terá participação direta dos alunos do MBA. “Vamos partir para o 2º módulo da disciplina com a ideia da construção do livro do 4º volume da obra “Fragmentos de Marketing”. Os autores serão os alunos da turma do MBA. É uma obra bacana, que já caiu nas graças de quem gosta de uma boa leitura técnica,” destacou.

As aulas do 2º módulo, que é quando serão apresentados os trabalhos e entregue todo o conteúdo referente à publicação por parte dos alunos que irão participar do projeto, estão previstas para os dias 26 e 27 do mês de outubro.