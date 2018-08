PAINEL 05-08-2018

Café

Apesar de o dólar recuar em relação ao real, os contratos de café tiveram uma semana negativa na ICE Futures US em Nova Iorque. Os com vencimento em setembro próximo perderam 270 pontos. A chegada de chuvas, moderadas e irregulares, em diversas regiões produtoras de café do sudeste brasileiro, abrandou a preocupação do mercado com a forte seca dos últimos meses. Essas chuvas e a notícia que o Vietnã, maior produtor de robusta do mundo, em razão do clima bom que favoreceu o desenvolvimento das plantas pode ter na próxima temporada uma safra recorde, ao redor de 30 milhões de sacas, reforçaram o “mantra” diário dos operadores internacionais a respeito da safra recorde brasileira, pressionaram as cotações, contribuindo para mais uma semana com poucos negócios fechados no mercado físico brasileiro.

Café II

Ante o baixo patamar das ofertas, os cafeicultores se retraíram ainda mais e até na zona da mata, aonde os negócios vinham acontecendo em maior volume, foi difícil encontrar vendedores. Nessa coluna já comentamos sobre o forte e rápido crescimento da produção brasileira de cafés especiais. Ao mesmo tempo crescem as reclamações com a queda dos prêmios pagos pelo mercado para cafés com certificações socioambientais como Rainforest Alliance, UTZ, Fair Trade, Orgânico, Certifica Minas, Nespresso e 4C. Aos poucos algumas dessas certificações passaram a ser mais um custo para o cafeicultor ao invés de um fator de agregação de valor.

Café III

Na opinião de analista do setor cafeeiro, o Brasil como maior produtor e exportador de café do mundo, responsável pela produção de um terço do café consumido mundialmente, desenvolveu ao longo de mais de cem anos suas escolas de agronomia, centros de pesquisa ligados a essas escolas ou a governos estaduais. Quem conhece do mercado afirma que “somos perfeitamente capazes de desenvolver um certificado socioambiental brasileiro adaptado às rígidas leis ambientais e trabalhistas brasileiras”. “Não existe razão para pagarmos esse serviço para entidades e empresas estrangeiras, desagregando ao invés de agregar valor ao produto brasileiro” (escritório Carvalhaes).

Café IV

Na santa terrinha do São João do Caratinga o cafeicultor sentiu o baque com as chuvas da semana que passou. Colheitas paralisaram e tudo indica que nessa semana que se inicia, os trabalhos sejam paralisados em virtude dos terreiros cheios de café molhado. Especialistas comentam que o retorno da colheita poderá vir fraco por causa de mais previsões de chuvas.

Café V

Mais uma vez o cafeicultor vem amargando com a falta de infraestrutura brasileira para entrega de cafés. Aqui na região as filas chegam a durar 3 a 4 dias para o desembarque do moca, ditado pelos exportadores que abrem e fecham a torneira da colheita de acordo com interesses próprios, com raras exceções. Com mais filas, menos desembarques e menos dinheiro, diminui a velocidade de colheita. Os mais estruturados se sobressaem.

Café VI

Se não bastassem as chuvas, os preços abaixarem, os problemas de logística do setor, tem ainda a preocupação constante com a fiscalização do Ministério do Trabalho. Se o cafeicultor é um herói? pode ter certeza. Quanto o agronegócio no Brasil, vem sustentando a economia há décadas, no Brasil, em Minas e em nossa região de Caratinga. Pelo visto, os governantes fazem pouco para que as coisas evoluam para melhor.

Política

Na santa terrinha as articulações vêm acontecendo nos bastidores da política. Apesar de que bem distante das movimentações de eleições anteriores, os candidatos vem reestruturando suas campanhas à procura de aliados. No próximo sábado (11), o deputado Leonardo Monteiro terá encontro regional em Caratinga às 14h na Casa da Amizade. É o PT se articulando para não perder força.

Credcooper

A equipe da Credcooper a cada dia está com mais gás para a Feira de Negócios Agropecuários, que é sucesso na santa terrinha todo mês de agosto. A FENASC, que em 2017 bateu recordes, tem tudo para superar os números em 2018. A amplitude é maior e a cada ano mais expositores vem atrás da força econômica do agronegócio regional. Parabéns a Kdner Valadares e toda sua equipe.

Licitação

O prefeito de Caratinga Dr. Welington já autorizou o setor de compras do município a promover a licitação da reforma do Mercado Municipal. A obra, avaliada em quase 1 milhão de reais, irá dar melhor comodidade a quem visita o espaço, além de aumentar espaço de comercialização e, claro, maiores rendimentos para agricultura familiar.

Mercado Municipal

Outros fator que poderá influenciar o Mercado Municipal é a possibilidade de aumentar o turismo regional com centenas de pessoas vindo a Caratinga em busca de alimentos diferenciados e orgânicos. Se por um lado tem a produção, a comercialização, emprego e renda, por outro terá melhor saúde com produtos mais saudáveis e de qualidade.

André Quintão

O deputado André Quintão (PT) poderá assumir a liderança de governo na Assembleia Legislativa de Minas, em substituição do ex-deputado Durval Ângelo que assumiu a vaga no Tribunal de Contas do Estado.

PV de Pedro Leitão

Na sexta-feira (3), o PV mineiro se reuniu em convenção estadual para celebrar a entrada na política do candidato a deputado federal Pedro Leitão. Pedro marcha com muito entusiasmo para ser um dos mais votados do partido, com a vontade de renovar a política mineira. (Foto: Osvander, vice-presidente do PV estadual, Daniela Carvalhais, secretária executiva do PV estadual; Pedro Leitão e deputado Agostinho Patrus, presidente do PV de Minas Gerais).

Mauro Lopes

O deputado Mauro Lopes esteve ontem na região, acompanhando o velório do senhor Lucindo Carli, pai do empresário Carlos Augusto, da Líder Pães e Bolos. A tarde foi a Santa Rita na casa do presidente da Câmara Josival Moreira, conhecido na política como ‘Catatau’ para celebrar mais um ano de vida do parlamentar santa-ritense. Hoje Mauro Lopes estará na capital mineira de olho nas convenções do MDB, com a possibilidade múltipla de acordo do maior partido de Minas.

Dayvid da Academia

Dayvid da Academia comentou que foi realizada a convenção do PROS e ele já é candidato a deputado estadual pelo partido. Dayvid ainda falou, entre aliados da política, que o partido tem boas chances de fazer quatro cadeiras no legislativo mineiro, sendo um dos partidos mais estruturados a eleger candidatos com menos votos a vaga do legislativo. Para Dayvid, numa faixa de 25 a 30 mil votos é possível ser candidato pela região. (Foto: Dayvid e Jaiminho Martins)

Câmara Municipal de Caratinga

A disputa à presidência da Câmara Municipal, segundo analista, deverá ter candidato único. O centrão, grupo mais forte dentro do legislativo caratinguense, poderá lançar nomes de vereadores experientes como Cleidinho de Sapucaia ou Paulinho do Dom Lara. Pelo visto, a Câmara mudará de presidente, mas o setor rural ainda continuará dando as cartas no legislativo municipal.