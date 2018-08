Caratinga tem um caso confirmado de vírus Influenza

Dos casos suspeitos no município, um de Influenza A não subtipado foi confirmado e três de Influenza H1N1 deram negativo

DA REDAÇÃO- Conforme o último Informe Epidemiológico da Gripe, até o momento foram notificados 2121 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, sendo 1236 (58,3%) com amostra coletada e processada. Dos casos com amostras processadas, 20,4% (252/1236) foram classificados como SRAG por Influenza e 12,9% (159/1236) como SRAG por outros vírus respiratórios. Dos casos associados a Influenza, 96,8% (244/ 252) eram Influenza A e 3,2% (8/252) Influenza B. Naqueles em que foi identificado o vírus A, o Influenza A não subtipado é o de maior proporção com 39,3% (96/244), seguido do o subtipo A/H3 sazonal com 33,6% (82/244) e outros 27,0% (66/244) referem-se ao subtipo A/(H1N1) pdm09.

Até o momento foram notificados 245 óbitos por SRAG, o que corresponde a 11,6 % (245/2121) do total de casos. Dos 245 óbitos notificados 6,1% (15/245) foram associados a outros vírus respiratórios (Parainfluenza, VSR, Metapneumovírus e Adenovírus), 26,1% (64/245) foram confirmadas para o vírus Influenza, sendo 95,3% (61/64) decorrentes da Influenza A e 4,7% (3/64) da Influenza B. Dos óbitos relacionados a gripe A, 42,6% (26/61) foram associados ao Influenza A não subtipado, 36,1% (22/61) ao subtipo A/(H1N1) e 21,3% (13/61) ao subtipo A/H3 Sazonal.

Resumindo: em 2018, foram confirmados, até o momento, 252 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causados pelo vírus da Influenza (gripe). Foram notificados sessenta e quatro (64) óbitos associados ao vírus da Influenza.

Dos 252 casos de SRAG causados pela Influenza: 8 foram de Influenza B; 66 de Influenza A HINI; 82 de Influenza AH3 e 96 de Influenza A não subtipado.

CARATINGA

Em Caratinga, segundo o relatório, já foi registrado em 2018 um caso de Influenza A não subtipado. Também tiveram casos confirmados com esta mesma quantidade e classificação, os municípios de Andrelândia, Araguari, Betim, Cambuquira, Campo Belo, Campos Gerais, Coromandel, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Lagoa Santa, Laranjal, Maria da Fé, Ouro Branco, Pará de Minas, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pratápolis, Romaria, Santo Antônio do Monte, São Gonçalo do Sapucaí, Três Pontas, Ubá, Uberaba e Vieiras.

Em relação aos casos suspeitos de Influenza H1N1 em Caratinga, até o momento foram registrados três casos suspeitos, mas ambos deram negativo para a doença. A última vez que foram registrados casos confirmados de H1N1 em Caratinga foi em 2013, quando houveram dois casos confirmados e três óbitos.