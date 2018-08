Casos suspeitos de febre maculosa em julho deram negativo

Em Caratinga, apenas um caso foi confirmado para a doença, no mês de maio

CARATINGA- Até julho de 2018 foram registrados 14 casos suspeitos de Febre Maculosa no município. No entanto, segundo relatório elaborado pela Equipe Técnica da Vigilância Epidemiológica, apenas um caso foi confirmado para a doença, que ocorreu no mês de maio. No mês passado foram contabilizados cinco casos suspeitos, ambos deram resultado negativo.

Nos últimos cinco anos foram notificados 15 casos suspeitos de febre maculosa em Caratinga. Do total apenas um confirmado através de exame laboratorial realizado pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) em Belo Horizonte o evoluiu para óbito. O caso foi registrado em dezembro de 2017 no distrito de Dom Modesto. Após o conhecimento do caso uma equipe do Departamento de Epidemiologia realizou investigação na localidade. Foram coletadas amostra de sangue dos familiares, pois os mesmos apresentaram os mesmos sintomas do paciente. Todos os exames deram negativos.

Apesar dos resultados, a Vigilância Epidemiológica deixa o alerta para algumas medidas de prevenção e controle:

As principais atividades preventivas na febre maculosa são aquelas voltadas às ações educativas, informando à população sobre características clínicas, unidades de saúde e serviços para atendimento, áreas de risco, ciclo do vetor e orientações técnicas, buscando-se evitar o contato com os potenciais vetores, como as listadas a seguir.