Motociclista tenta fugir, mas cai e é flagrado com drogas

CÓRREGO NOVO – Everaldo Dias de Paula, 41 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (3) acusado de ligação com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu no córrego dos Procópios, zona rural de Córrego Novo, depois que ele tentou fugir do cerco policial, mas sofreu uma queda e foi contido pela Polícia Militar.

Durante operação em Bom Jesus do Galho, Everaldo passou com a moto em alta velocidade para evitar ser abordado. Ele fugiu sentido Córrego Novo e os militares daquela cidade foram avisados sobre a situação e montaram cerco e bloqueio.

Segundo a PM, ao avistar os policiais, Everaldo jogou a moto contra um soldado com o intuito de evitar a abordagem. A moto atingiu a perna do policial, mas Everaldo perdeu o controle da direção e veio a cair. De acordo com os militares, assim que sofreu a queda, Everaldo ainda tentou engolir a droga, mas foi impedido. Os policiais fizeram busca e apreenderam duas pedras de crack, três buchas e uma sacola contendo certa quantidade de maconha.

O militares recolheram a moto e lavraram os respectivos autos de infração. O policial que teve a perna atingida e Everaldo foram encaminhados ao hospital, sendo atendidos e liberados. Em seguida, o suspeito foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.