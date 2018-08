Bandidos atacam agência bancária em São João do Oriente

PM faz cerco na região para prender os autores

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Um bando fortemente armado agiu na madrugada desta sexta-feira (8) em São João do Oriente. Os alvos foram os caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil. Como resultado da ação, a agência ficou parcialmente destruída.

Testemunhas disseram que o bando era composto por quatro indivíduos e que eles portavam armas longas e curtas. Eles instalaram os explosivos e foi feita a detonação. Na fuga, os criminosos entraram em confronto com uma equipe da Polícia Militar. Houve troca de tiros e os bandidos abandonaram o carro em que estavam, em uma área rural à margem da estrada que liga São João do Oriente à BR-458 e fugiram a pé, deixando para traz uma caixa contendo dinheiro, armas, roupas e calçados.

A PM recuperou o Nissan Versa, branco. Foi constatado que o veículo foi roubado na terça-feira (31/07), em Ipatinga. Os autores deste roubo seriam os mesmos que também na terça, tomaram de assalto um Jac J5 em Caratinga. No caso, esse carro foi abandonado no mesmo dia em Dom Cavati. Durante este roubo, os bandidos ainda fizeram reféns.

No momento, a PM faz operação de cerco e bloqueio em toda região para prender os autores. Alguns dos criminosos podem ter sido feridos na troca de tiros e estão cercados em uma área de mata.