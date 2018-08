Dois novos projetos desenvolvidos pela Assistência Social têm garantido a alegria dos participantes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A prefeitura de Santa Bárbara do Leste, através da Assistência Social, vem promovendo projetos de integração, seja voltado para a tecnologia ou para as artes. Estes projetos abrangem crianças, adolescentes e a terceira idade.

SOU MAIS CONECTADO

Os integrantes do Grupo da Terceira Idade de Santa Bárbara do Leste recebem orientações sobre informática e estão dando os primeiros passos para entrarem na Era Digital, através do Projeto “Sou Mais Conectado”. O Projeto é desenvolvido pela Assistência Social, por meio do CRAS e já conta com a participação de dezenas de idosos.

A integrante do Projeto, Joana Maria, disse que está muito animada com esse novo aprendizado. Joana também faz parte do Grupo da Terceira Idade e disse que sempre participa ativamente das atividades desenvolvidas pelo CRAS.

CANTARES

O Projeto Cantares também é uma novidade no município. Ele está sendo desenvolvido com crianças e adolescentes que fazem parte dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS (SCFV). De acordo com a coordenadora do CRAS, Marcela Rodrigues, atualmente o Grupo tem dezenas de participantes, que buscam na música uma nova possibilidade de se desenvolverem.

Serginho Silva, músico e instrutor do grupo, disse que os participantes estão empolgados e que a cada dia eles se desenvolvem um pouco mais. O instrutor ressaltou que é gratificante ver a dedicação das crianças e adolescentes em aprender a arte da música através do Projeto Cantares.

Para a prefeita Wilma Pereira, a Assistência Social é motivo de grande orgulho, pois a equipe se dedica a acompanhar a todos, desde aqueles que estão dando os primeiros passos, até aqueles que fazem parte da respeitável e experiente Terceira Idade.