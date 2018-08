Prefeitura de Caratinga fecha as portas hoje

Município aderiu a mobilização da Associação dos Municípios do Vale do Aço. Em Ubaporanga, prefeito decretou situação de calamidade financeira

CARATINGA– Caratinga vai aderir ao movimento proposto pela Associação dos Municípios do Vale do Aço (Amva), em protesto ao atraso de repasses de recursos da saúde, educação e assistência social para os municípios. Em nota, a Amva informou que mais de 40 prefeitos que participaram do Fórum Emergencial de Saúde e Educação, na última semana, em Governador Valadares, assinaram um manifesto encaminhado ao Estado, com as deliberações aprovadas, que incluem paralisação dos serviços todas as sextas-feiras até o dia 20 de agosto (exceto serviços essenciais).

O prefeito de Caratinga Dr. Welington assinou documento decretando ponto facultativo nas repartições públicas municipais nas sextas-feiras, dias 03/08/2018; 10/08/2018 e 17/08/2018, alegando medida de economia para os cofres municipais, bem como em protesto pelo que chamou de “apropriação indevida de recursos constitucionais pertencentes aos municípios por parte do Estado de Minas Gerais”.

Não funcionarão as repartições públicas municipais, salvo os serviços públicos essenciais e exceções previstas nas áreas de Obras, Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social e Recursos Humanos. Nas Secretarias Municipais de Obras Públicas e Defesa Social, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Saúde, e Desenvolvimento Social, haverá atendimento ao público em sistema de plantão para os casos de urgência e emergência das atividades públicas municipais.

No documento, o prefeito considerou que o Estado de Minas Gerais, “além de não honrar com os compromissos formalmente assumidos, deixando de quitar suas obrigações legais para com os municípios mineiro, resolveu apropriar de recursos vinculados pertencentes aos municípios cujo Estado de Minas é mero repassador, recursos estes que não há alternativa senão repassar ao seu real destinatário que são os municípios, por obrigação Constitucional e Legal”.

O decreto também destaca que esta “apropriação” impacta diretamente e prejudica de forma “grave e substancial a própria mantença do município, prejudicando sobremaneira os serviços públicos essenciais com impacto direto nos cidadãos”. Além de ser dever do Administrador em momentos de crise “adotar medidas de austeridade”.

A decisão também levou em consideração a deliberação no Fórum Emergencial de Saúde e Educação dos Municípios do Leste de Minas.

Ubaporanga decreta calamidade financeira

Em Ubaporanga, o documento assinado pelo prefeito Gilmar de Assis Rodrigues decreta a situação de calamidade financeira no município. O chefe do executivo alega crescente déficit financeiro, decorrente da falta de repasse e retenção de valores por parte do estado frente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Saúde e Transporte Escolar.

O decreto destaca a situação financeira do município e que os esforços de arrecadação, rearranjo da legislação tributária, recuperação da dívida ativa, cortes de despesas e medidas de eficiência administrativa realizadas até o momento não foram capazes de reverter tal quadro. “Mesmo com todos os esforços, a situação financeira ainda existente em decorrência da crise econômica enfrentada e do já aduzido, tem provocado dificuldade financeira do município, inclusive para efetuar o pagamento dos servidores públicos”.

De acordo com o documento, todas as empresas que comercializam combustíveis no município devem assegurar prioridade para atendimento dos serviços públicos essenciais, tais como atendimento à saúde (transporte de pacientes, distribuição de insumos e medicamentos); educação (transporte de alunos e distribuição de gêneros alimentícios para os estabelecimentos educacionais); coleta de lixo; segurança pública e defesa civil; e Conselho Tutelar.

Além disso, o prefeito decretou ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Municipal de Ubaporanga nesta sexta-feira (3). Já o decreto de calamidade tem a validade de 30 dias.

DEMAIS MUNICÍPIOS DA REGIÃO

Segundo apurado pelo DIÁRIO, os municípios de Bom Jesus do Galho, Inhapim e São Domingos das Dores não aderiram à paralisação e as atividades funcionarão normalmente. Já Entre Folhas, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Vargem Alegre vão aderir ao movimento.

DELIBERAÇÕES

De acordo com a Amva, reunidos em Governador Valadares, no Fórum de Municípios, os prefeitos deliberaram pelas seguintes ações, caso não haja a regularização dos repasses:

– Suspender as atividades das prefeituras municipais todas as sextas-feiras até o dia 20 de agosto (exceto serviços essenciais);

– Paralisar todas as atividades escolares da rede pública municipal e o transporte da rede estadual, a partir do dia 20 de agosto;

– Suspender os convênios com o Estado, bem como a cessão de bens, serviços e combustível, a partir do dia 20 de agosto, para órgãos como a EMATER, IMA, Polícias Militar e Civil e demais entidades;

– Exigir do Governo do Estado a imediata implantação do Consurge/Cisvales;

– Propor Ação Civil Pública;

– Solicitar a intervenção do Governo Federal no Estado de Minas Gerais, considerando o descumprimento de deveres constitucionais em relação aos municípios.