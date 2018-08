Polícia Civil identifica e detém autor de roubo na Lamartine

CARATINGA – A Polícia Civil conseguiu identificar e qualificar ontem o autor do roubo em uma loja acontecido na Rua Lamartine na quinta-feira passada, 26 de julho. Vagner Arruda Gazeta, 47 anos, foi encontrado no bairro Doutor Eduardo e estava com a mesma roupa que usou no dia do crime. Ele também entregou a faca usada para ameaçar a vítima.

De acordo com a delegada Tatiana Neves, com a divulgação do crime, a PC iniciou a investigação e conseguiu localizar Vagner, que é do Rio de Janeiro, mas tem família em Caratinga. “Ele confessou e disse estar arrependido e contou que cometeu por ser usuário de drogas”.

No dia do roubo, Vagner trancou a vítima em um quarto nos fundos do estabelecimento e roubou R$ 250 que estavam no caixa. A dona da loja de roupas contou que subiu em um banco que estava no quarto e começou a gritar pela sua vizinha, que escutou após dez minutos, sendo então liberta.

PEDIDO DE DESCULPAS

Vagner falou com a imprensa e disse que queria pedir desculpas à vítima e explicou que roubou pois está sofrendo abstinência de cocaína. “Usava muita cocaína, peguei a faca em casa e desci pra roubar, tinha usado no dia. Quando peguei o dinheiro, fiquei pensando que estava tirando de uma pessoa trabalhadora, sempre fui guerreiro, minha mãe também, morava num lugar perigoso no Rio, no Complexo do Alemão, e nunca fiz isso. Meu irmão esteve aqui em Caratinga, vai me ajudar a devolver o dinheiro. Ele me mandou tomar jeito, disse que estou matando minha mãe. É difícil largar a cocaína, já trabalhei na prefeitura. Estou muito arrependido peço perdão a essa mulher, estou tratando no Caps (Centro de Atenção Psicossocial), tem uma semana que não uso”, disse Vagner.