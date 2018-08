Lions Clube Caratinga Itaúna participa de reunião em Juiz de Fora e comemora premiações recebidas

JUIZ DE FORA – No último final de semana, dias 28 e 29 de julho, na sede do Clube Sírio e Libanês de Juiz de Fora, uma comitiva de 17 membros do Lions Clube Caratinga Itaúna, liderada pelo presidente Giovani Vieira, participou da primeira reunião do Conselho e Instalação de Gabinete do ano Leonístico 2018/2019. A reunião foi presidida por Léa Burnier Ganimi Costa, que recentemente, durante Convenção Internacional de Lions Clube realizado em Las Vegas – EUA, foi empossada governadora do Distrito LC-12 e comandará as atividades do Distrito, integrado por cerca de 70 clubes, no ano leonístico 2018-2019.

A reunião de instalação de Gabinete visa promover uma atualização, estudos e reflexão por parte dos associados, sobre a missão, visão e valores do Lions Clube Internacional, bem como apresentar as metas da nova presidente internacional Gudrun Bjort Yngvadóttir (Islândia), e as metas da governadora Léa. Durante o evento foram realizadas diversas palestras e oficinas e foram apresentadas análises dos resultados das atividades desenvolvidas pelos clubes no ano anterior, para melhor planejamento pelos novos dirigentes de clubes para o ano leonístico 2018-2019.

Na instalação de gabinete são empossados os membros que farão parte do Gabinete da Governadora. Três deles são do Lions Clube Caratinga, sendo: Celestino Januário Bacelar, assessor do Programa Lions Quest e também presidente da Região “B” do Distrito; Karime Felipe Batista, assessora do Programa Olimpíadas Especiais; e Clotilde Ferreira Junqueira (presidente imediata do Lions Clube Caratinga Itaúna), que foi nomeada presidente de Divisão da Região “B1”.

PREMIAÇÕES

Durante o evento, além das reuniões plenárias e estudos técnicos são feitas homenagens e premiações de clubes que se destacaram durante o ano 2017-2018. Nesse aspecto o Lions Clube Caratinga Itaúna se destacou como nunca. Celestino Januário Bacelar, Maria Célia Bonfim Ribeiro, Karime Felipe Batista e Clotilde Junqueira receberam uma placa e um distintivo das mãos do ex-governador João Paulo (gestão 2017/2018) como reconhecimento pela relevante colaboração em sua gestão. Celestino Bacelar recebeu Medalha de Prata da Associação Lions Internacional por aumento de associados.

Clotilde Junqueira, por sua vez, foi chamada inúmeras vezes a ocupar lugar de destaque para o recebimento de premiações. O Lions Clube Caratinga Itaúna ocupou o segundo lugar entre os 10 clubes que mais se destacaram no concurso promovido pela Equipe de Ação Global, sendo contemplado com uma cadeira de rodas. Clotilde foi novamente chamada a receber a principal premiação do Distrito: o primeiro lugar do Concurso Distrital, pelo número de atividades desenvolvidas, o que rendeu ao Lions Clube Caratinga Itaúna mais duas cadeiras de rodas, totalizando três cadeiras de rodas.

Entre uma entrega e outra de premiações, Clotilde recebeu palmas e elogios das autoridades leonísticas. Lagrimas de alegria não lhe faltaram. “Foi de fato uma gestão brilhante”, enfatizou emocionado o associado Denis, coordenador geral da Equipe de Ação Global. Além destas conquistas o Lions Clube Caratinga Itaúna e Clotilde receberam outros diplomas, sendo: diploma de aumento de sócios (foram 11 novos sócios na gestão 2017/2018) e diploma e distintivo alusivo à fundação de novo núcleo de Lions (Hoje o Lions Itaúna é padrinho do recém-formado núcleo de Lions de Raul Soares).

Clotilde enfatizou que os resultados decorreram da união, do companheirismo, do comprometimento e da grande disponibilidade dos associados para com o clube. “As homenagens e prêmios nos dão a sensação do dever cumprido e estes momentos aqui vividos foram de muita emoção. Tivemos a grata satisfação de cumprir todas as metas do Lions Clube Internacional no desafio do centenário (que no mundo beneficiou mais de 240.000.000 de pessoas), e ainda, cumprimos todas as metas do Distrito LC-12”.

O presidente Giovani Vieira recebeu das mãos da governadora Léa o troféu de maior delegação de clube presente no evento. Para o presidente, essa é uma oportunidade ímpar de qualificação e atualização de informações: “O Lions Clube Internacional é muito dinâmico e atua em diversas áreas da sociedade. É um clube que se faz presente em cerca de 214 países, com 1,4 milhão de associados e que por sua importância ocupa, inclusive, uma cadeira na ONU (Organização das Nações Unidas). Por essa razão promove com frequência eventos que visam a qualificação e a motivação de seus integrantes. Nesse norte, o compromisso do Lions Clube Caratinga Itaúna é com o social e estamos muito felizes porque as premiações que recebemos traduzem o nosso compromisso com uma prestação de serviço social voluntário eficaz e desinteressado”, concluiu o novo gestor e integrante ativo do Gabinete da Governadora.

Mantendo a tradição do encontro, os presentes à Instalação do Gabinete da governadora Léa também participaram da “Noite do Companheirismo”, acompanhada de um delicioso jantar e música ao vivo.

Fonte: Assessoria de Comunicação e Marketing Lions Clube Caratinga Itaúna – AL 2018/2019