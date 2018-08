VOCÊ SABE O QUE É MINDFULNESS?

Conheça as técnicas de respiração que combatem ansiedade e participe do curso inédito trazido ao interior de Minas pela especialista Marlene Rodrigues

CARATINGA – Como podemos tomar consciência do momento presente com uma vida tão agitada? Como silenciar pensamentos que a todo momento nos remetem ao passado ou querem especular o futuro? Já ouviu falar em “Mindfulness”? Também conhecida como “Atenção Plena” a metodologia é baseada em técnicas de respiração que nos trazem para hoje e o agora. Além disso, é capaz de combater doenças físicas e psíquicas, melhorar nosso desempenho cognitivo e nos ajudar a enfrentar os desafios da vida com mais calma e sabedoria. Cursos de Mindfulness já são a realidade de algumas capitais do Brasil, Caratinga está sendo um dos primeiros municípios do interior de Minas a oferecer, através de uma parceria do Centro Universitário de Caratinga e a psicóloga Marlene Rodrigues.

Afinal, o que o Midnfulness?

“Nossa mente tende a seguir modelos de formas de agir. Diante de um desafio, ela vai buscar resposta nesses mesmos padrões. Através do Midnfulness, nesse intervalo de respiração, nesse único instante da vida podemos encontrar a resposta mais adequada àquela situação ou àquele desafio que estamos enfrentando. É um momento em que tomamos consciência de que estamos vivos e respirando”, a psicóloga explica. No mundo oriental, essa prática faz parte da cultura há milhares de anos. No Ocidente, em países da Europa e nos EUA, por exemplo, vem sendo adotada nas últimas décadas até mesmo por grandes corporações, como investimento na qualidade de vida dos trabalhadores.

Segundo Marlene Rodrigues, o Mindfulness é capaz de reduzir o estresse, aumentar a energia do corpo, o controle das emoções e promover a paz. “Nós podemos desenvolver a técnica enquanto estamos sentados, deitados, andando ou nos movimentando. No relato de participantes do curso, ouço que eles passam a se sentir mais bonitos, mais felizes, vemos que o resultado no trabalho também é positivo”, afirma. Um caso que se destacou para ela foi do gerente de mercado de varejo da Microsoft, Fabio Rebouças, que fez o treinamento diretamente com o fundador da ideia, Jon Kabat-Zinn, nos EUA. “Ele me disse: ‘mudou minha vida, minha saúde, meu comportamento na empresa”, comenta Marlene.

De onde surgiu?

Jon Kabat-Zinn é um médico, pesquisador e professor da universidade de Massachusetts, nos EUA, que desenvolveu a técnica do Mindfulness inicialmente para o tratamento de pacientes com dores crônicas e transtornos psicológicos do Hospital Universitário. Seu primeiro programa de Atenção Plena ou Consciência Plena foi em 1979, na Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts, quando fundou o Programa de Redução de Estresse de Mindfulness, em inglês Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR).

Sobre Marlene, a instrutora do curso

Marlene Rodrigues Gomes da Silva mora em Ipatinga, é psicóloga especialista em Psicanálise Aplicada à Saúde Mental, além de Práticas Colaborativas pelo Galveston Houston Institute (USA). Instrutora de Mindfulness pelo Mindfulness Trainings International (MTI), coordenadora do Departamento de Cursos do Movimento Integrado de Saúde Comunitária de Minas Gerais (MISC Minas) e diretora do Espaço de Saber, um local onde são realizados vários cursos da psicologia em Dom Lara, distrito de Caratinga. É também fiscal da Associação Brasileira de Psiquiatria Social e da Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa (ABRATECOM). Atualmente, é formadora no Curso de Terapia Comunitária Integrativa e Curso Resgate da Auto-estima “Cuidando do Cuidador”, como cursos de Extensão da Universidade Federal do Ceará, realizados pelo MISC Minas.

Sobre o curso de Minsfulness

O curso acontecerá toda quarta-feira, durante oito semanas no Anexo II do Centro Universitário de Caratinga. Todos podem se inscrever. O início será dia 5 de setembro, mas quem quiser participar de uma aula experimental gratuita, pode entrar em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC e se candidate. “Cada semana terá um tema e um foco para que os participantes atinjam os benefícios da metodologia. Vamos treinar a prática durante os encontros e também vou enviar instruções para que eles pratiquem no dia-a-dia e em casa”, ela anuncia. Quem fizer o treinamento receberá certificado e poderá, inclusive, disseminar a prática para outros grupos e municípios. “Todo ser humano que tem vontade de viver melhor, de encontrar um sentido para a vida, é bem-vindo no programa. Vamos fazer uma bela caminhada”, finaliza.

INSCRIÇÕES E AULAS:

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC

Avenida Moacyr de Mattos, 271 – Centro de Caratinga

Telefone (33) 332279-00 ramal 7955

Informações 0800 591 4114

Início das aulas dia 5 de setembro