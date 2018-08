61.849 eleitores aptos a votar em Caratinga

Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral ainda revelam aumento de 2,07% do eleitorado, em relação às eleições de 2014

CARATINGA- No próximo dia 7 de outubro, 147.302.354 eleitores brasileiros poderão votar nos representantes políticos de sua escolha. Este ano, além de eleger o novo presidente da República, os brasileiros em dia com a Justiça Eleitoral vão escolher deputados federais, deputados estaduais ou distritais, dois senadores por estado e o governador de cada uma das 27 Unidades da Federação.

De acordo com os dados divulgados ontem, 61.849 eleitores de Caratinga estão aptos a votar no pleito deste ano. Destes, 14.314 (23,14%) possuem cadastro biométrico e 47.535 (76,86%) não possuem. Além disso, 167 eleitores declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. São cidadãos que comumente precisam de atendimento especial no dia da votação e podem votar em seções adaptadas pela Justiça Eleitoral. O prazo para solicitar transferência para uma seção com acesso facilitado termina no dia 23 de agosto.

O eleitorado com deficiência está dividido em:

Outros -71 (42,51%);

Deficiência de locomoção- 51 (30,54%);

Deficiência visual- 22 (13,17%);

Dificuldade para o exercício do voto- 12 (7,19%),

Deficiência auditiva- 11(6,59%).

Evolução do eleitorado

As estatísticas da Justiça Eleitoral mostram que houve um aumento do eleitorado de 2,07% em relação às últimas eleições gerais realizadas no país, em 2014. Naquele ano, 60.594 eleitores de Caratinga estavam em condição de votar.

Gênero

Segundo dados do Cadastro Eleitoral, a maior parte do eleitorado de Caratinga pertence ao gênero feminino. Ao todo, são 32.709 eleitoras, o que representa 52,89% do total. Já o gênero masculino reúne 29.047 cidadãos, representando 46,96% do eleitorado. Outros 93 (0,15%) não informaram o seu gênero.

Pela primeira vez, eleitores transexuais e travestis terão seu nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação das Eleições 2018. Nome social é aquele que designa o nome pelo qual o transexual ou travesti é socialmente reconhecido. A possibilidade da autoidentificação foi aprovada pelo Plenário do TSE no dia 1º de março deste ano. No entanto, em Caratinga, nenhum eleitor fez essa escolha ao se registrar ou atualizar seus dados na Justiça Eleitoral.

Faixa etária

De acordo com as estatísticas da Justiça Eleitoral, a faixa etária com o maior quantitativo de eleitores é a que reúne cidadãos entre 35 e 39 anos de idade. Eles somam 6.514 eleitores, o que corresponde a 10,53% do eleitorado de Caratinga. Em seguida, estão os eleitores de 30 a 34 anos, que reúnem 6.038 pessoas – 9,76% do total de eleitores.

Os jovens de 16 e 17 anos, cujo voto é opcional, representam 0,6% do eleitorado em 2018, num total de 374 pessoas. Os dados apontam um aumento de 11,6% no número de jovens eleitores, uma vez que, em 2014, foram registrados 335 eleitores nessa faixa etária.

Já os eleitores acima de 70 anos, que também têm voto facultativo, são mais numerosos que há quatro anos. Em 2018, 6.949 eleitores nessa idade podem exercer o direito de escolher seus representantes – um aumento de 11,6 % em comparação às eleições de 2014, quando 6.229 eleitores idosos podiam votar. Um dado interessante é que para o pleito deste ano, 36 eleitores de 100 anos ou mais estão aptos a votar.

Grau de instrução

Dados referentes ao nível de instrução mostram que a maior parte do eleitorado com registro na Justiça Eleitoral em Caratinga possui ensino fundamental incompleto. São 18.348 eleitores que declararam ter essa escolaridade. Outros 9.655 eleitores afirmaram ter concluído, pelo menos, o ensino médio. Já os eleitores com ensino superior somam 3.240 cidadãos, segundo a base de dados do Cadastro Eleitoral.

Mas, de acordo com a Justiça Eleitoral, essas estatísticas precisam ser vistas com relatividade, uma vez que a informação reflete a escolaridade declarada pelo cidadão no momento do registro eleitoral ou da atualização de seus dados cadastrais.

Estado Civil

As estatísticas também revelam que 56,86% dos eleitores estavam solteiros no momento do registro/atualização do cadastro eleitoral, num total de 35.169 votantes. Já 37,63% se declararam casados, somando 23.276 no total.

Evolução do eleitorado nos demais municípios da região