De quem é a responsabilidade?

Em um estudo que estava realizando sobre família, me deparei com este texto muito interessante, que gostaria compartilhar com os irmãos onde se fala em troca de papéis, coisa que vemos muito acontecer em várias casas.

Um doutor chamado Charles Vinick, da Universidade de NY, pesquisou mais de 2000 culturas que já existiram no mundo e chegou à conclusão que apenas 55 culturas unissexuais, ou seja, não havia papel definido para homem e mulher. Sendo assim, ele concluiu que esse tipo de cultura rapidamente se extinguiu.

Uma sociedade não é mais forte do que a vitalidade de suas famílias e a vitalidade das suas famílias depende de como os sexos se relacionam, de como o papel masculino e feminino são definidos dentro da família. E se os papéis forem iguais ou confusos, essa sociedade está fadada a extinção.

Hoje o que vemos é um verdadeiro bombardeio da mídia contra a instituição chamada família e os papéis que homem e mulher tem a responsabilidade de desempenhar.

Quando uma mulher é chamada de dona de casa, para muitas mulheres isso é visto como algo de segunda classe, medíocre, exploração. Mas na maioria das culturas do mundo esse sempre foi o papel da mulher. Não quer dizer que as mulheres não possam ser outras coisas.

Quem está por trás desses “valores” é o diabo, pois ele sabe que se destruir a família, ele destrói o ser humano e se destruir o ser humano, ele bagunça com a sociedade e destrói a nação.

O homem hoje está sem o seu papel definido, houve um enfraquecimento do papel do homem na família. A mulher agora é provedora. Muitas vezes ele também não toma conta em casa porque a mulher já faz isso.

Um sociólogo e intelectual chamado George F. Gilder estudando a sociedade atual fez um estudo de que quando um homem não é responsável por uma família, ele canaliza a sua agressividade sexual contra a própria sociedade. Ele chegou a alguns números interessantes e preocupantes:

– 90 % dos crimes violentos são cometidos por homens;

– 95% dos assaltos às casas são cometidos por homens;

– 90% de motoristas embriagados são homens;

– 70% de suicídios são cometidos por homens;

– 100% de estupros são cometidos por homens;

– 90% da violência contra a família (mulheres e crianças),

– 80 a 90% de todas as patologias sociais (vícios de drogas, prostituições e doenças sexuais, etc.) são culpa dos homens.

É fato de que hoje o homem procria e desaparece, perde seu papel. Ao ferir a masculinidade, o homem devolve essa violência contra a cultura que o rejeitou como autoridade.

Milhões de pessoas estão sustentadas no modelo bíblico pra família, ou seja, a figura do pai, a figura da mãe e sua descendência. A maior contribuição que o casamento tem dado a civilização é isso. Se destruir isso, a sociedade entra em caos.

Querem destruir os valores da família, e os papéis do homem e da mulher na família. Se fizerem isso, a sociedade acaba. Homens e mulheres são diferentes, mas não é porque são diferentes que significa que a mulher seja inferior, ambos compreendem a imagem de Deus. Homem e mulher são diferentes por um projeto determinado pelo Criador para construir a família.

Exemplo simples: o jogo de quebra-cabeça se completa não porque as peças são iguais, mas porque são diferentes e se completam e se encaixam. Deus na sua infinita sabedoria planejou o homem e a mulher diferentes para eles se completarem e formar o todo que é a família (Gênesis 2:18 – 24).

Responsabilidades do homem:

Liderança: ele é o responsável pela provisão de autoridade, quem manda e quem obedece, os filhos olham para o pai esperando dele a autoridade. Gênesis 18:19 – Deus fala uma coisa de Abraão, Ele diz que sabia que Abraão iria prover a família dele pra seguir a Deus depois dele. Abraão vai ordenar a casa dele porque a liderança e a responsabilidade prioritária são do homem.

Principais responsabilidades da mulher:

Auxiliar, apoiar, cooperar (Gênesis): quando a Bíblia diz para a mulher ser submissa ao homem, significa que ela deve aceitar a missão do homem, elas foram feitas para serem apoiadoras e auxiliadoras, para aceitarem a missão do homem na sua responsabilidade maior dentro da família, é a mulher que vai ajudá-lo a liderar, a colocar ordem na casa, a suprir as necessidades básicas. Não é uma obediência cega, pois é uma relação de mutualidade e reciprocidade.

Conclusão

A sociedade está violenta porque as famílias estão sendo desestabilizadas. Satanás quer destruir tudo que vem de Deus, e a família foi a primeira instituição de poder criada por Deus. Não deixe que isso aconteça com sua família. Você já sabe o caminho, só basta segui-lo.

Que Deus abençoe você e sua família.

