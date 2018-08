Atletas de Caratinga participarão do Campeonato Bope Games de CrossFit

Competição será realizada no próximo final de semana, em Belo Horizonte

CARATINGA – No próximo final semana, 04 e 05 de agosto, o Estádio do Mineirão em Belo Horizonte receberá mais de 900 atletas da modalidade CrossFit de todo o Brasil que irão competir em homenagem ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Policia Militar de Minas Gerais.

Segundo a organização, com um conceito inédito, o torneio proporcionará uma jornada jamais antes vista nas competições no Brasil, resgatando as origens históricas do esporte, “convidando os atletas para completar essa missão e demonstrar toda sua garra, coragem, superação e bravura, nesse, que será um grande desafio”.

CROSSFIT

Reconhecidamente um fenômeno do mundo fitness, para quem não conhece, o CrossFit foi criado em 2000 pelo preparador físico e ex-ginasta Greg Glassman, que uniu o treinamento funcional, o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica e atividades de condicionamento físico como corrida, ciclismo, subidas de corda, natação e remo. Devido ao fato de ser muito dinâmico desperta um grande interesse, pois visa melhorar as capacidades físicas de resistência cardiovascular e respiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora e velocidade o que justifica estar sendo bastante utilizado como integrante do programa de condicionamento físico nas academias, para polícia e unidades especiais. “O grande objetivo desse esporte é estimular os movimentos simples e funcionais, não importando se você tem 25 ou 75 anos”, afirma seu criador. Nas competições, ideia é uma disputa de qual atleta possui o melhor condicionamento físico para executar todas essas diferentes tarefas”.

DESDE 2016 EM CARATINGA

O CrossFit chegou em 2016 à Caratinga. Desde então, ganhou diversos adeptos e despertou a paixão destes três atletas que decidiram deixar de levar o esporte como “hobby” e iniciar a preparação para competições de alto nível. Almir Lugon, Nicolas Cristhiano e Amarildo César já na primeira competição de 2018, em Governador Valadares, no 1º Evento do Leste Mineiro de CrossFit, mostraram que não estão de brincadeira e conseguiram uma 5ª colocação geral dentre mais de 300 atletas, sendo que chegaram a vencer algumas das provas disputadas por toda a categoria.

Desta vez, o desafio será no estádio “Mineirão” com mais de 900 atletas, mas eles fizeram uma intensa preparação e prometem surpreender lutando pelas primeiras colocações. “Estes nossos “caveiras” não vão “pedir pra sair”! Boa sorte aos nossos atletas!”, desejam em uníssono familiares e amigos.

SERVIÇO:

Bope Games

Dias: 4 e 5 de agosto

Horário: das 7h às 20h

Local: Avenida Coronel Oscar Paschoal, 1.001, no bairro São José, região da Pampulha, em

Belo Horizonte (Esplanada Sul do Estádio Mineirão)

Valor: R$ 22 mais 1 Kg de alimento não perecível

Site: inscricoes.wodengage.games/eventos/bope-games

Redes Sociais: instagram.com/bopegames e facebook.com/bopegames