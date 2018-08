Pedestre morre ao ser atropelado por moto na BR-458

CARATINGA – José Benedito Ferreira, de 59 anos, morreu na noite desta segunda-feira (30) ao ser atropelado por uma motocicleta nas proximidades da ponte metálica, trecho do município de Caratinga, no km 139 da BR-458. A vítima foi atingida pela motocicleta pilotada por Saulo Célio de Oliveira Coelho, de 29 anos.

O registro do acidente foi por volta das 18h50, conforme a Polícia Militar Rodoviária. Saulo relatou aos policiais que trafegava pela rodovia, momento que surgiu à sua frente o pedestre. A vítima atravessou de repente a BR, sem observar o trânsito. O motociclista alega que chegou acionar os freios, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

Uma unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ser acionada para socorrer José Benedito, contudo ele morreu no interior da ambulância, mesmo com todo o empenho da equipe para salvar a vida do pedestre. Já o condutor da moto foi encaminhado para o Hospital Unimed, em Coronel Fabriciano, pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A vítima, segundo apurações da PM Rodoviária junto às testemunhas, mora na margem da BR-458 em um barracão e ele apresentava estar embriagado no momento do acidente. Ele sempre era visto caminhando pela rodovia com sintomas de embriaguez. O local do acidente foi periciado pela Polícia Civil. O corpo de José Benedito foi encaminhado para o Hospital Municipal e depois levado ao IML de Ipatinga.

Fonte: Diário do Aço