Eleito novo presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural

CARATINGA– O arquiteto Rogério Francisco Werly Costa é o novo presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (COMPAC). A nova diretoria foi eleita na reunião de segunda-feira (30/07), tendo ainda como vice-presidente o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura de Caratinga, Jaider Pascoaline.

Rogério é coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo pela Rede Doctum de Ensino, possui doutorado em Conforto Ambiental e Eficiência Energética, no Programa de pós-graduação em Arquitetura (PROARQ) FAU UFRJ e mestrado em Conforto Ambiental e Eficiência Energética.

O mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho tem a duração de dois anos e poderá ser renovado apenas por um período. Já a diretoria tem designação de livre escolha por seus próprios membros e é eleita para o mandato de um ano. Lysias Leitão ocupou o cargo de presidente pelo período 2017-2018.

Dentre as atribuições do presidente estão, coordenar e orientar as atividades do conselho; organizar a ordem e pautas das reuniões; solicitar estudos ou pareceres sobre matérias do interesse à cultura do município; decidir sobre as questões de ordem ou submetê-las à consideração dos membros do conselho quando omisso o regimento; designar relatores para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões; agir em nomes do conselho mantendo todos os contatos com as autoridades com as quais deve ter relações; emitir voto de qualidade nos casos de empate; e propor ao conselho as revisões do regimento interno julgado necessário fazendo cumprir esse regimento.

EXPECTATIVA

Em entrevista ao DIÁRIO, Rogério destaca as expectativas à frente da presidência do Conselho. “Espero dar continuidade àquilo que já era feito com muito profissionalismo, contribuir no sentido de defender o que de fato é o patrimônio para a sociedade de Caratinga, essencial para o perfil histórico e atender às expectativas do conselho, que depositou em mim essa função de grande responsabilidade”.

O novo presidente do COMPAC ainda ressalta que a arquitetura está diretamente ligada à preservação do patrimônio cultural e como pretende contribuir neste objetivo, considerando sua experiência profissional. “Na grade curricular do curso de Arquitetura e Urbanismo estudamos tanto os aspectos arquitetônicos, estruturais, da história da arquitetura, como os aspectos de urbanismo e patrimônio. Nesse sentido, espero dentro do conhecimento que pude adquirir com a graduação, mestrado e doutorado favorecer os conhecimentos de patrimônio, contribuir para esse assunto que ainda a sociedade não entende completamente. Há muita coisa a se construir no sentido de orientar a sociedade para entender o real valor do patrimônio, porque nós podemos nas gerações futuras andar pela cidade de Caratinga e entender o que os nossos antepassados passaram, mantendo o patrimônio da sociedade ou nós podemos nas gerações futuras andar pela cidade e não ter recordação de nada, o que seria uma lástima. Então, como profissional da área pretendo contribuir para o conhecimento da sociedade sobre o real valor do patrimônio”.