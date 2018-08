Alunos de Caratinga e Inhapim serão premiados na OBMEP

Premiação acontecerá na quinta-feira (2), no Rio de Janeiro

DA REDAÇÃO- O Brasil passa a integrar a partir de 1º de agosto a relação dos países-sede do mais importante e tradicional encontro mundial de matemáticos, o ICM 2018 (International Congress of Mathematicians). Até o dia 9, o Riocentro, no Rio de Janeiro reunirá cerca de 2.500 pesquisadores dos cinco continentes para acompanhar os mais destacados estudos da disciplina e debater temas prioritários para o progresso e o aumento da visibilidade de um saber fundamental ao desenvolvimento.

No ICM, são reconhecidos os matemáticos mais notáveis e promissores do planeta. Honraria máxima da área, a Medalha Fields – informalmente chamada de o “Nobel da Matemática” – é concedida no Congresso, assim como os prêmios Nevanlinna, Gauss, Chern e Leelavati.

Durante o ICM 2018, será realizada a cerimônia de premiação dos 576 medalhistas de ouro da maior competição científica do país, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Organizada desde 2005 pelo IMPA, com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), a competição reúne 18,2 milhões de estudantes das redes públicas e privada.

Da região dos Vales serão premiados 13 alunos, que embarcarão hoje, às 13h45, no aeroporto de Ipatinga, rumo ao Rio de Janeiro. A delegação será chefiada pelo professor Carlos Torrente, coordenador regional da OBMEP desde 2005.

A região será representada pelos alunos Diogo Emanuel Rodrigues Cupertino (Caratinga) e Leonardo Torres Silva (Inhapim).