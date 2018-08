Incidência de Dengue recua na região

Maioria dos municípios apresenta incidência baixa de casos prováveis da doença, conforme último boletim da Secretaria de Estado de Saúde

DA REGIÃO- Em 2018, até o momento (30/07), Minas Gerais registrou 23.094 casos prováveis (casos confirmados + suspeitos) de Dengue. Foram sete óbitos confirmados por dengue, residentes nos municípios de Arcos, Conceição do Pará, Contagem, Ituiutaba, Lagoa da Prata, Moema e Uberaba; e nove óbitos em investigação para dengue.

Em relação à Febre Chikungunya, Minas Gerais registrou 10.404 casos prováveis da doença, concentrados na região do Vale do Aço. Até o momento, foi confirmado um óbito por Chikungunya no município de Coronel Fabriciano em 2018; há um óbito em investigação. Já em relação à Zika, foram registrados 201 casos prováveis da doença em 2018, até a data de atualização do boletim.

Devido ao período de baixa transmissão e à redução do número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes, o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde está sendo divulgado quinzenalmente (desde o dia 16/07). A previsão é que, em novembro, os dados voltem a ser divulgados semanalmente.

CARATINGA E REGIÃO

No Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti (LIRAa) de junho de 2018, mais de mil municípios brasileiros (22% do total) apresentaram um alto índice de infestação, com risco de surto para dengue, zika e chikungunya, incluindo na lista as cidades de Caratinga e Ubaporanga.

Além das cidades em situação de risco, o levantamento identificou 2.069 municípios em alerta, com o índice de infestação predial (IIP) entre 1% a 3,9% e 1.711 municípios com índices satisfatórios, inferiores a 1%. Conforme o levantamento, as cidades de Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Pingo D’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Entre Folhas obtiveram índice considerado satisfatório; Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga e Vargem Alegre na situação de alerta; e Caratinga e Ubaporanga foram classificadas como risco.

Já no último boletim da SES-MG, divulgado ontem, é possível observar que os casos prováveis de Dengue recuaram na região. Os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga e Ubaporanga aparecem em situação de incidência baixa para Dengue. Santa Bárbara do Leste e Santa Rita de Minas foram classificados como silencioso. Já Vargem Alegre está com incidência média.