Pai e filho são campeões em corrida de BH

Antônio Rodrigues e Rafael Tobias venceram nas categorias máster e geral, respectivamente

DA REDAÇÃO- Vitória de pai e filho. Antônio Rodrigues e Rafael Tobias participaram no último domingo (29) da Track & Field Run Series 8 km, em Belo Horizonte. Trata-se do maior circuito de corridas de rua da América Latina, que conta com o diferencial do número limitado de corredores por etapa, visando a segurança dos participantes e percurso adequado para aqueles que buscam melhorar sua performance ou iniciar no mundo da corrida.

Com o tempo de 44 minutos e 45 segundos, Antônio se classificou em primeiro lugar na categoria máster. Rafael foi o campeão geral com o tempo de 26 minutos e 11 segundos.

“O clima excelente e fresco favoreceu nosso desempenho no percurso da avenida Afonso Pena com a Rua Pernambuco e ruas adjacentes. Duas voltas de subidas e descidas e trechos planos de 4 km cada. Rafael venceu com boa diferença, mais de um minuto. Todos os atletas completaram muito bem a corrida”, resume Antônio Rodrigues.

Os atletas também deixam os seus agradecimentos. “Ao patrocínio do Programa Bolsa Atleta da Prefeitura Municipal de Caratinga, que tem agregado no programa muitos atletas nas mais diversas modalidades; ao Grupo Fontes que tem nos dado apoio e também ao Diário de Caratinga, que sempre divulga nosso esporte”.