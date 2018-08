Laudo da Secretaria de Meio Ambiente apontará danos de queimada no Parque de Exposições

Prefeitura afirma que já iniciou os procedimentos de medidas corretivas previstas em lei

CARATINGA– Na edição de domingo (29), o DIÁRIO trouxe a reportagem de que o 4° Grupamento de Meio Ambiente de Caratinga recebeu a denúncia de um incêndio florestal ocorrido no dia 19 de julho, na área do Parque de Exposições João da Costa Mafra. Os militares foram acionados por Joel Baptista Fernandes e Marta Lopes de Assis Fernandes, responsáveis pela ONG LateMia, que funciona no local desde 2016.

Foram registradas duas ocorrências, uma relacionada aos danos ambientais provocados e outra sobre os prejuízos na rede de abastecimento de água que também foi atingida e atende a residência dos protetores de animais, além da própria ONG. Segundo as testemunhas, o ato teria sido provocado pela empresa que venceu a licitação da Prefeitura de Caratinga para limpeza do local.

Na tarde de ontem, a prefeitura encaminhou nota de resposta comunicando que referente a queimada que acometeu o parque de exposições, “realizada pela empresa licitada para fazer a reforma do local”, a Administração iniciou os procedimentos de medidas corretivas baseada no artigo 25 da Lei nº 2.413 de 1997, que dispõe sobre a política do meio ambiente que veda atear fogo a matas, capoeiras, campos ou pastos, seja qual for o motivo. “De modo que foi solicitado à Secretaria de Meio Ambiente a elaboração de um laudo que deverá apontar a partir dos danos, o que precisa ser ressarcido ao município”.