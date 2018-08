Recuperado material furtado em Igreja

PIEDADE DE CARATINGA – A Polícia Militar recuperou material que foi furtado numa igreja católica situada no córrego do Purgatório, zona rural de Piedade de Caratinga. Duas pessoas foram detidas, uma suspeita de ser a autora do furto e outra por receptação.

Na tarde de domingo (29), a PM foi informada a respeito do crime. De imediato, os militares identificaram um jovem, Juliano Pereira da Silva, 19 anos, como sendo o autor do furto. Os militares foram até a casa desse rapaz e recuperaram uma caixa de som e um ventilador.

Juliano foi preso e indicou uma pessoa para quem teria passado os demais produtos. Dando sequência, os policiais chegaram até Ludogero de Souza David, 58. Com ele foram recuperados um violão e um aparelho de DVD que foram trocados por um notebook.

Os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.