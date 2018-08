PM faz abordagens e apreende maconha, cocaína e crack

CARATINGA – Entre o sábado (28) e o domingo (29), a Polícia Militar realizou duas apreensões de drogas em Caratinga. As ações foram realizadas no centro, com desfecho no Anápolis, e no bairro Santa Cruz. Três suspeitos foram detidos.

Centro/Anápolis

Em uma operação ocorrida na tarde de sábado, na rua Raul Soares, centro, os militares recolheram 25 buchas e dois tabletes de maconha, oito cápsulas com cocaína, 60 reais e um dólar.

Durante patrulhamento, os policiais observaram Luiz Filipe Rodrigues Campos, 18 anos, e Marcos Aurélio Rocha Fraga, 18, em atitude suspeita. Segundo a PM, ambos demonstraram certo nervosismo e mudaram a rota ao perceber a aproximação da viatura. Ao notar, que seriam abordados, enfiaram a mão no bolso e dispensaram algo. Porém, os militares realizaram a abordagem e apreenderam duas buchas de maconha e dois pinos com cocaína, além de dinheiro.

De acordo com a PM, os jovens já são conhecidos do meio policial e alvos de diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas. Diante dessa situação, a guarnição foi até a casa de Marco Aurélio, no bairro Anápolis, onde apreendeu dois tabletes de maconha e 23 buchas do mesmo entorpecente. Também foram apreendidas seis cápsulas com cocaína.

Os suspeitos foram detidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.

Santa Cruz

Por volta das 16h20 de domingo, os policiais apreenderam 39 pedras de crack e 28 reais na rua José Alves Pereira, bairro Santa Cruz. Willian José Sobrinho, 19, acabou detido suspeito de ligação com o tráfico de drogas.

Uma equipe da PM fazia patrulhamento, quando deparou com o jovem, que agiu de maneira suspeita. Foi procedida busca pessoal e os militares encontraram 28 reais e cinco pedras de crack com o jovem. Conforme a PM, o rapaz confirmou que há dois meses trafica drogas e que cada pedra seria vendida por 10 reais.

Em seguida, os policiais vasculharam a casa do jovem e encontraram mais 34 pedras de crack em um guarda-roupas.

O jovem foi preso e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.