Motociclista morre em acidente registrado em Inhapim

INHAPIM – Por volta das 16h deste domingo (29), um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo táxi foi registrado na BR-116, entrada do bairro Esperança, em Inhapim. Devido a colisão, o motociclista Adenilson Januário Dutra, 39 anos, veio a falecer.

Segundo levantamentos, o táxi convergia para entrar no bairro, quando foi atingido na lateral pela moto, que transitava na BR-116, sentido a Ubaporanga. O motorista do táxi, em estado de choque, disse que não foi possível evitar a batida. Ele lamentou o ocorrido e reclamou da retirada dos quebra-molas que haviam sido instalados no local no início deste ano, justamente para evitar tragédias como essa.

Uma ambulância do município chegou a encaminhar a vítima ao hospital São Sebastião de Inhapim, porém, Adenilson não resistiu e veio a óbito.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e registrou a ocorrência. As causas e circunstâncias serão apuradas.

O corpo de Adenilson foi velado na residência de sua mãe, próxima ao Barracão do Produtor. O sepultamento ocorreu às 16 horas de ontem, em Inhapim.