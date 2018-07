Denúncia de incêndio florestal na área do Parque de Exposições

PM registrou ocorrência; vítimas relatam danos ambientais e à rede de abastecimento de água que atende a ONG LateMia

CARATINGA- O 4° Grupamento de Meio Ambiente de Caratinga recebeu a denúncia de um incêndio florestal ocorrido no dia 19 de julho, na área do Parque de Exposições João da Costa Mafra. Os militares foram acionados por Joel Baptista Fernandes e Marta Lopes de Assis Fernandes, responsáveis pela ONG LateMia, que funciona no local desde 2016.

Foram registradas duas ocorrências, uma relacionada aos danos ambientais provocados e outra sobre os prejuízos na rede de abastecimento de água que também foi atingida e atende a residência dos protetores de animais, além da própria ONG.

DANOS AMBIENTAIS

De acordo com o boletim de ocorrência, as testemunhas informaram que o incêndio teria atingido uma área de 600 m², vindo a queimar vegetação nativa rasteira, pequenos arbustos e árvores. Ainda afirmaram que quando teve início o incêndio, observaram que estavam estacionados três carros da empresa que venceu a licitação da Prefeitura de Caratinga, que tinha por objeto a limpeza e reforma do espaço.

Ainda de acordo com o BO, responsável e endereço da empresa não foram encontrados. A PM Meio Ambiente suspendeu a atividade e a área foi interditada para uso alternativo do solo por um período de 12 meses.

DANOS À REDE DE ÁGUA

O segundo registro foi feito diretamente ao 62º Batalhão de Polícia Militar. Joel e Marta relataram que o funcionário da empresa foi alertado de que não poderia colocar fogo no local para queimar a mata, pois no local havia um cano que conduzia água para a residência das vítimas e para a ONG LateMia. Mas, que o funcionário da empresa não teria “levado em consideração” o aviso e colocou fogo na mata, danificando o cano, deixando as vítimas sem água. Eles ainda relataram que ao conversar com o funcionário da empresa sobre o dano provocado, ele disse que “nada poderia fazer”.

Os responsáveis pela ONG destacaram que cuidam de aproximadamente 150 cães e gatos no local e precisam diariamente realizar higienização do local e dos animais, não podendo ficar sem água. Para retomar os serviços, a direção da LateMia providenciou os reparos dos canos e regularizou o abastecimento.

As ocorrências foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

PREFEITURA DE CARATINGA

O vereador Johny Claudy (PMDB) também foi procurado por denunciantes e encaminhou ofício ao secretário de Meio Ambiente, Jaider Pascoaline, solicitando informações sobre o caso.

Em sua rede social o vereador enfatizou a necessidade da Prefeitura de Caratinga tomar providências junto à empresa responsável. “Como prometido pelo executivo, a empresa vencedora da licitação começou a limpeza do Parque de Exposições, porém, de forma errada, usando de queimadas que destruíram mourões de eucalipto tratado, rede de abastecimento de água e danificou alguns postes, causando risco de interrupção de energia elétrica. O principal problema das queimadas é que elas podem acabar com a biodiversidade, matando plantas, animais e microrganismos fundamentais para o equilíbrio ecológica”.

O DIÁRIO fez contato com a prefeitura em busca de informações sobre o caso e a denúncia envolvendo uma empresa que estava a serviço do executivo. No entanto, até o fechamento desta edição, não houve resposta.