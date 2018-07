O MILAGRE CHAMADO TÚLIO

Por Paula Lanes e Wilson Martins

Fé e células tronco dão uma nova vida ao jovem

INHAPIM – No dia 17 de dezembro de 2016 a vida do jovem Túlio Vinícius de Oliveira Ferreira, à época com 21 anos, parecia que teria fim depois do gravíssimo acidente ocorrido no km 506 da BR-116, trecho que corta o município de Inhapim, quando o veículo que ele dirigia colidiu contra uma árvore. O resgate demorou, pois o carro parou muito longe da pista. As chances para Túlio estavam se esgotando. Mas a fé de sua família é maior que do que a ciência previa.

De fato as coisas não foram fáceis. Túlio sofreu traumatismo crânio encefálico, além de fraturas no corpo, as notícias eram cada vez mais assustadoras.

Mas ao lado de Túlio estavam o pai Edvaldo Ferreira, a mãe Mary Cristina de Oliveira Ferreira e a tia Sueli dos Santos Oliveira, além dos vários amigos.

No início Túlio foi levado para o Pronto Atendimento Municipal (PAM), em Caratinga, onde passou quatro dias na emergência, não tinha UTI disponível, foi então que o pai lutando contra o tempo e pela vida do filho, procurou a promotoria de justiça e conseguiu que o jovem fosse transferido para Timóteo, onde ficou 37 dias em coma.

O sofrimento não parava por aí, o cérebro de Túlio havia sido muito afetado, ele perdeu todos os movimentos do corpo e nem os olhos mexiam. Quem via Túlio, achava que seria impossível alguma melhora, principalmente no que dependesse da medicina aqui no Brasil.

TAILÂNDIA

Mas a fé da família não acabava. E num certo dia, Edvaldo conheceu o pai de Vitória e a mãe da Mel, meninas de Inhapim que têm a doença mielomeningocele. Uma luz no fim do túnel de acendia. Edvaldo ouve falar que na Tailândia havia um tratamento com células tronco, que poderia devolver os movimentos ao filho. Foi uma mistura de alegria com preocupação, pois o tratamento era muito caro e família do agricultor não tinha condições financeiras para tanto. Foi então que começou a campanha “Força Túlio”, que teve o envolvimento de muita gente e 154 mil reais foram arrecadados. Naquele momento a vida de Túlio e de sua família começaria a mudar.

Há alguns dias circulou nas redes sociais um vídeo de Túlio, com ajuda de seu pai, dando alguns passos, parecia inacreditável. Foi então que a reportagem decidiu se deslocar para o Córrego dos Lopes, zona rural de Inhapim para saber a real situação de Túlio.

A reação da reportagem foi de espanto. Espanto não pelo lado ruim, mas por tamanha melhora. Diferente de outras vezes que Túlio foi encontrado em uma cama, imóvel, desta vez o jovem estava sentado em uma poltrona ao lado do avô materno João Ferreira de Oliveira.

E quando menos se espera ao perguntar se todos estavam bem, Túlio faz um sinal de ‘positivo’ com o polegar da mão direita e abre um sorriso. Não parecia ser o mesmo de antes. Era inacreditável.

Túlio está mais corado, já consegue interagir, os movimentos estão de volta e seus olhos brilham, transmitindo alegria.

A sua mãe contou que no dia 25 de setembro de 2017, ela, o marido e a irmã Sueli foram para a Tailândia, junto de um tradutor de São Paulo. A esperança era grande.

Túlio fica, então, internado por 15 dias recebendo aplicações na coluna e na veia de células tronco. A família volta para casa e começa a torcer para que os resultados aparecessem. Três meses depois, Túlio estende a mão direita para cumprimentar. Foi um momento de muita alegria. Alguma coisa começava a dar certo.

Mas a grande novidade, que para a família é um milagre divino, aconteceu há 20 dias. Túlio começou a andar com ajuda. Ganhou força no tronco, a fala está voltando e ele já até consegue mandar áudios pelo celular para a namorada Luana, por quem é apaixonado e tem o hábito de beijar suas fotos; pede água, comida, leite, e para escovar os dentes. Outra coisa que melhorou muito é que Túlio engasgava com pouca coisa depois do acidente, mas após o tratamento na Tailândia, o problema acabou imediatamente.

“Ele é um milagre de Deus. O médico me disse que no acidente o cérebro dele foi chacoalhado, não acreditava que teria melhora, nunca perdi a fé e estamos vencendo”, disse o pai Edvaldo com um sorriso de alívio e vitória estampado no rosto.

A rotina de Túlio é bem movimentada. De segunda a sexta-feira ele faz fisioterapia e fonoaudiologia. A dieta é bem restrita. Come praticamente apenas verduras e legumes e toma um leite que é caro, mas é doado pela prefeitura de Inhapim, assim como os medicamentos.

Segundo Edvaldo, o filho não pode consumir muito carboidrato, pois ele mata as células tronco. O permitido é de apenas 176 gramas por dia.

Mas como tudo está melhorando, o apetite de Túlio também. Segundo a mãe, quando ele passa perto de um supermercado em Caratinga onde a família tem costume de comprar, sempre aponta para o local, pois quer comida. Mas a dieta segue até outubro, e a família respeita rigorosamente, pois quer ver mais resultados positivos. “Acredito que ele ainda vai andar direitinho e falar bem, a mente está melhorando muito”, disse o pai.

Enquanto a reportagem estava na casa de Túlio, a tia Suely chegou. Túlio logo pegou em sua mão, a abraçou e deu um beijo em seu rosto. Gestos que parecem simples, mas que para o jovem, eram impossíveis antes do tratamento na Tailândia.

Edvaldo disse que o efeito das células tronco é de um ano e seria muito bom que Túlio voltasse outra vez para mais algumas aplicações, mas o custo é muito alto, uma grande mobilização já foi feita para a primeira viagem e a família tem fé que o jovem vai melhorar muito ainda.

Depois de quase uma hora de bate papo com a família, é hora da reportagem se despedir.

Um aperto de mão forte, um olhar carinhoso e o som da palavra ‘tchau’. “Força Túlio”, ainda tem muita coisa boa para esse grande guerreiro de 23 anos viver.