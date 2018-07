Fael Lima: Boa garoto!

Recebi no programa Show da Cidade na 89,1 FM meu amigo Fael Lima, representante do Atlético na bancada do Alterosa Esporte. Sempre que nos encontramos, faz questão de lembrar que assistia sempre o extinto Diário dos Esportes, apresentado por mim e o grande professor Juarez Salles na TV Sistec. Um cara humilde que certamente fará cada vez mais sucesso. Hoje, eu sou um telespectador assíduo de Fael e toda a galera da bancada.

Mineiros: Cada um no seu quadrado

Os três representantes mineiros no Brasileirão vivem situações distintas na competição. Porém, as posições de cada um na tabela não são definitivas. Ainda temos muito campeonato pela frente. O Atlético certamente tem um elenco com menos qualidade este ano que em 2017. Entretanto, ainda assim, pode e deve fazer uma campanha sem grandes sustos para o torcedor.

O América, que tinha entrado na zona de rebaixamento pela primeira vez depois da derrota para o Paraná, contratou Adilson Batista. O time mostrou reação e venceu o Internacional, pulando para a 14ª posição. Adilson não está entre os grandes treinadores do país. Mas, sabe montar boas defesas e times que marcam bem.

O Cruzeiro teoricamente é quem tem melhor elenco. A chegada de Barcos qualificou ainda mais no setor mais carente. Porém, a regularidade tão necessária para conquistar a competição ainda não foi atingida. Mas, acredito que é quem tem mais condições dentre os três de melhor desempenho.

Tite vai ficar

Tite não está na lista dos melhores técnicos da Copa da Rússia. Mas, foi convidado e aceitou permanecer no comando da seleção brasileira. Embora a campanha no mundial tenha sido decepcionante, acredito que a decisão de ambos foi a mais correta. Não vejo no Brasil nenhum outro treinador mais qualificado no momento. Entretanto, não significa dizer que muitas mudanças não são necessárias. A começar por não querer convocar seus jogadores de “confiança” independente do momento em que vivem.

