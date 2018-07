Criança é agredida e mantida em cárcere privado

Segundo a vítima, autor estava encapuzado e usava um carro escuro

CARATINGA – Uma história que lembra mais aquelas fake news que assolam a internet foi registrada nesta quinta-feira (26) em Caratinga. . Segundo a vítima, o autor a abordou em um carro, cor escura, e ainda usava uma touca. O caso ainda se torna mais complexo pelo fato de não haver testemunhas.



Foi a avó da criança que acionou a Polícia Militar. Ela contou que o neto chegou em casa e ele apresentava escoriações pelo corpo e estava muito assustado. Ela acrescentou que até a escola onde o menino estuda fez contato, pois a professora estanhou a ausência, já que ele não tem o hábito de faltar às aulas.

A criança conversou com os militares e relatou que estava deslocando pela rua Juca Vasconcelos, no bairro Santa Cruz, quando se aproximou um automóvel, cor escura, e que o motorista usava touca para cobrir o rosto. O menino comentou que teve o braço agarrado e foi obrigado a entrar no carro. Ele tentou se desvencilhar, mas caiu ao chão. Segundo a vítima, o autor trajava blusa de frio escura, calça branca, é moreno e tem olhos castanhos.

A vítima informou que foi levada para uma casa vazia e que foi amarrada e agredida com socos no rosto e nas costas. Conforme ela, o autor disse a seguinte frase: “vou voltar daqui a duas horas, se eu chegar e você não estiver aqui, mato a sua família”.



De acordo com a criança, após duas horas, o autor voltou e sem dizer nada, a deixou no mesmo local em que foi abordada. A criança disse que não foi abusada sexualmente e que não conhece o autor.

A vítima foi levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foram constatadas escoriações no tórax, nos joelhos, costas, pé esquerdo e ainda teve dois dentes quebrados. Não foi constatada violência sexual. Após medicada, a vítima recebeu alta.

Os familiares do menor não relataram histórico de brigas ou desavenças pretéritas com alguma pessoa e afirmaram não saberem de quem possa ter praticado tal ação criminosa.

O caso está sendo apurado.