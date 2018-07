Taxista reage a assalto no Anápolis

CARATINGA – Na noite desta quarta-feira (25), um taxista, 41 anos, reagiu ao ser assaltado quando trafegava pela rua Tuffi Chalabi, no bairro Anápolis.

O taxista contou aos policiais que estava no ponto da avenida Benedito Valadares, quando atendeu dois indivíduos para uma corrida até a Vila do Sol, no Anápolis. Ele disse que ao chegar no local, os indivíduos pediram que parasse o carro e anunciaram o assalto. O taxista relatou que um dos autores apontou uma arma, tipo pistola, e disse ‘perdeu, perdeu’. Nesse momento, o taxista reagiu e bateu a mão na arma, que caiu ao chão. Assim que os autores desceram para pegá-la, o taxista saiu com seu veículo em alta velocidade.

De acordo com o taxista, os autores vestiam calça jeans e deles usava blusa de moletom cinza. Ele ainda percebeu que um comparsa chegou, mas não soube passar mais detalhes.

A Polícia solicitou imagens dos circuitos de monitoramentos dos comércios instalados na avenida Benedito Valadares para identificar os autores. Foi feito rastreamento, mas nenhum dos autores tinham sido detidos até o final dessa edição.