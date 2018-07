Ação da PM impede que roubo na zona rural fosse concretizado

CARATINGA – A ação providencial de uma equipe da Polícia Militar realizada na tarde desta quarta-feira (25) impediu que um roubo fosse concretizado na córrego Varginha, zona rural de Caratinga. Os militares ainda prenderam os suspeitos William Pereira de Paiva 19 anos, e Baltazar Thales Miranda de Paula, 24.

Durante patrulhamento, os militares depararam com um Fiat Uno estacionado às margens da estrada. Os policiais constataram que o veículo tinha sido furtado. Neste momento uma mulher saiu do meio do mato e disse que homens invadiram sua casa, que eles estavam armados e que também amarraram o seu filho, 27.

A guarnição foi até a residência e deparou com William, que portava arma e mantinha a vítima amarrada com fita adesiva, no interior de um quarto. Segundo a PM, William se rendeu e jogou a arma no chão. Ele foi algemado e os policiais ainda encontraram a fita adesiva em seu bolso. Em seguida, os militares vasculharam a casa e encontraram Baltazar debaixo de uma cama. Ele portava uma arma de fogo e uma submetralhadora 6mm, aparentemente modificada para calibre 38. Baltazar também foi detido.

Debaixo da cama os policiais encontraram uma sacola contendo perfumes e celulares que foram roubados da vítima. Os militares também apreenderam com os suspeitos um celular e uma bandana com as cores da bandeira dos Estados Unidos.

A vítima relatou que foi surpreendida pelos autores, que empunhavam armas. O rapaz contou que os marginais mandaram ficar quieto que assim não aconteceria nada. Segundo ele, os autores queriam dinheiro e arma. A vítima alegou que William a todo o momento encostava o revólver em sua cabeça e que levou coronhadas.

A PM conseguiu contato com o pai de William, que disse que o filho saiu por volta das 11h de quarta-feira, tendo comentado que voltaria logo.

O Fiat Uno foi removido ao pátio credenciado e os suspeitos foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.