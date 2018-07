ATO DE VANDALISMO

Bombeiros debelam fogo em tapume que isola destroços do Cine Brasil. Segundo apurado no local, ato teria sido provocado por uma criança de 10 anos

CARATINGA- As chamas na noite de quarta-feira (25) chamaram a atenção de quem passava pela Praça Getúlio Vargas. Os bombeiros militares foram acionados para debelar o fogo que consumia os tapumes que cercam os destroços do Cine Brasil.

De acordo com sargento Oliveira, as madeiras já estavam bastante degradadas, fazendo com o que o fogo se espalhasse mais facilmente. Uma criança teria ateado fogo em cartazes que estavam afixados no local. “Queimaram os tapumes da parte frontal do prédio demolido. No momento que havia uma guarnição da PM aqui, foi constatado que um menor de 10 anos que botou fogo. A princípio não tinha muito risco de propagação porque só tinha um pouco de madeira e a estrutura de alvenaria não pega fogo. O tapume já estava ‘podre’, fácil de pegar fogo. Mas, o combate foi tranquilo, com aproximadamente cinco minutos”.

De acordo com a Prefeitura de Caratinga, a responsabilidade em providenciar um novo tapume para isolamento do local é do proprietário do imóvel.

SITUAÇÃO DO CINE BRASIL

Em reunião realizada no dia 3 de maio, o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), aprovou, por unanimidade, o projeto de restauração do Cine Brasil, apresentado pelos proprietários. No entanto, o Compac sugeriu que se inclua no projeto original a instalação de banheiros e acessibilidade.

A proposta é de três pavimentos, sendo o segundo reservado a um memorial. Segundo informações extraoficiais, a família pretende destinar este espaço para compartilhar lembranças do cinema de Caratinga, da Petisco & Mara, a história de Wantuil Teixeira de Paula e inclusive sua relação de amizade com o ex-vice-presidente da república José Alencar.

A deliberação se deu após decisão de segunda instância proferida em julho de 2017, que reconheceu o tombamento do imóvel e determinou a elaboração de projeto de restauração da edificação à situação em que se encontrava por ocasião da notificação de tombamento, por profissionais habilitados, observadas as exigências técnicas e mediante prévia aprovação pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Caratinga, bem como na execução da restauração integral, conforme o projeto aprovado, no prazo de 12 meses a contar da aprovação. A empresa ainda deverá conservar e preservar o imóvel, após a sua restauração, dando-lhe “destinação compatível com suas características culturais”.

A empresa ré iria encaminhar o projeto e o parecer do Compac ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), para apreciação e decisão final.

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

No dia 3 de julho de 2018, o desembargador Peixoto Henriques, da 7ª Câmara Cível determinou a intimação da Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga, por meio do promotor Igor Augusto de Medeiros Provinciali; advogados da Distribuidora de Tecidos São Thiago Ltda. e, ainda, o município de Caratinga, através de seu representante legal (prefeito) ou judicial (procurador do município) para, comparecerem à audiência de conciliação no dia 22 de agosto, às 10h, no Palácio da Justiça, situado à Avenida Afonso Pena, 4.001, Bairro Serra, Belo Horizonte.

Por fim, os membros do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Caratinga (COMPAC) também seriam intimados, caso queiram comparecer à audiência, que irá tratar sobre a situação dos destroços do Cine Brasil.