Resultados preliminares apontam alta de 15% no número de estabelecimentos agropecuários de Caratinga e de quase 50% na área total

CARATINGA- O Censo Agro 2017 teve seus resultados preliminares divulgados ontem. Os resultados identificaram, até o momento, 2.667 estabelecimentos agropecuários em Caratinga, em uma área total de 83.142,537 hectares. Em relação ao Censo Agro 2006, essa área cresceu quase 50% (27.110,537 mil hectares), com aumento de 15% (348 unidades) no número de estabelecimentos.

Em relação ao uso da terra nos estabelecimentos agropecuários, entre 2006 e 2017, observou-se o crescimento de 25% na área utilizada para lavouras permanentes, como frutas e café, por exemplo. Já a área destinada a lavouras temporárias, como grãos e cana de açúcar reduziu 10,1%.

Quanto à condição legal do produtor, foram contabilizados 2.397 estabelecimentos com produtor individual, 264 estabelecimentos por meio de condomínio, consórcio ou união de pessoas (inclusive casal, quando os dois forem responsáveis pela direção) e seis por sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada.

Esta divulgação preliminar do Censo Agropecuário 2017 traz informações sobre as características do produtor agropecuário e dos estabelecimentos; a condição legal das terras e do produtor; pessoal ocupado; infraestrutura dos estabelecimentos; características da pecuária e da produção vegetal (efetivos e produtos da silvicultura, horticultura, floricultura, extração vegetal, lavouras permanente e temporária), entre outros temas.

OCUPAÇÃO E EQUIPAMENTOS

Em 2017, havia 8.402 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários, com a data de referência 30 de setembro daquele ano. Em 11 anos, isso representa uma queda de 2.429 pessoas, incluindo produtores, seus parentes, trabalhadores temporários e permanentes.

Do pessoal ocupado, 6.221 possuíam laço de parentesco com o produtor, sendo 4.125 homens de 14 anos ou mais, 1.925 mulheres de 14 anos ou mais, 91 mulheres de menos de 14 anos e 80 homens de menos de 14 anos. Já as 2.181 pessoas que não possuem laço de parentesco com o produtor, trata-se de 888 trabalhadores permanentes, 972 temporários e 321 parceiros.

O número de tratores cresceu 120,3% no período e chegou a 174 unidades. Em 2017, cerca de 128 estabelecimentos utilizavam tratores. Ainda foram contabilizados 11 semeadeiras/plantadeiras, 18 colheitadeiras e 11 adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário.

OS ESTABELECIMENTOS

Destaca-se, ainda, que foi declarado o uso de agrotóxicos em 1.078 estabelecimentos, mas 85 afirmaram que não precisaram utilizar no período. 1.504 estabelecimentos declararam não utilizar agrotóxicos. Em relação a adubação, foram apresentados os seguintes números de estabelecimentos: 1733 com adubação química, 86 com adubação orgânica e 209 com uso de adubação química e orgânica. Já 639 estabelecimentos não utilizam adubação.

A minoria dos estabelecimentos declarou receber assistência técnica: 272. 2.395 estabelecimentos declararam não receber assistência técnica. No item Financiamentos/Empréstimos, 2.324 declararam que não obtiveram estes serviços. Dos 343 que receberam, 164 declararam que utilizaram para investimento, 195 para custeio, três para comercialização e 63 para manutenção.

Em 196 estabelecimentos produtores disseram nunca ter frequentado a escola. A maioria fez somente o antigo primário (elementar). Em 111 estabelecimentos produtores declararam ter Ensino Superior (graduação). Na classe de idade, na maioria dos estabelecimentos (1.681) os produtores declararam ter entre 30 a menos de 60 anos. Além disso, pela primeira vez, o Censo Agro investigou a cor ou raça dos produtores, 1.285 estabelecimentos os produtores se declararam pardos, 1.277 brancos, 94 pretos e cinco amarelos.

LAVOURAS E REBANHO

A maior produção agrícola em Caratinga, por tonelada é o café arábica. São 1.794 estabelecimentos agropecuários com 50 pés e mais existentes. A quantidade produzida é de 12.905,213 toneladas.

O maior rebanho é o bovino, com o efetivo de 36.725 cabeças em 1.100 estabelecimentos, sendo que 772 deles produziram leite no ano. Já os suínos têm o rebanho de 2.021 cabeças para 359 estabelecimentos agropecuários. Para os ovinos, o efetivo é de 1.809, distribuídos em oito estabelecimentos.