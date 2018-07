Como me destacar num mercado com tantos profissionais?

Não consigo me vender, a concorrência é alta, os clientes não entendem o valor do meu trabalho, as pessoas estão cobrando a preço de banana… Qual destas é sua queixa? Qual dificuldade você tem tido como Profissional Liberal?

Hoje o mercado está muito maior em qualquer área que você decida exercer, mas quem disse que você tem que oferecer o mesmo produto?

Será que você não está com medo de “sair da caixinha” e não ter resultados? É mais cômodo pra você hoje continuar prestando o mesmo serviço?

Então vamos pensar juntos: você costuma comparar o preço de um carro popular à uma Mercedes? Ou comparar uma roupa de R$20,00 àquela marca mais cobiçada? Creio que não! Não porque exista melhor ou pior, mas sim porque você sabe que por trás disto tem o valor agregado a cada produto. A Mercedes vende não só um carro, mas um estilo de vida e status, portanto o comprador que busca algo que lhe proporcione isso, irá compra-la e entenderá o porquê do seu preço.

Você tem um valor agregador ao seu produto? E este valor está claro pro seu cliente, ou será que ele não entendeu?

Você é o responsável por “se vender”, e caso o cliente em algum momento esteja compara preços, é sinal de que você não deixou claro o seu valor!

Você já se viu comprando coisas que não imaginava, simplesmente por ter entendido o valor que elas iriam agregar ao que você buscava? Talvez uma realização de sonho! Pois é, assim também funciona para o seu cliente, e se ele não entendeu o seu valor, pare por 2 minutos agora e reflita o que você precisa fazer pra aprender a transmitir isso? Qual conhecimento falta para que você consiga mostrar todos os estudos e cursos que estão por trás, e a realização que você trará com seu serviço?

Pense nisso!

Se renove!

Saia da caixinha e seja diferente aos olhos do outro, somente assim as pessoas irão te buscar onde quer que você esteja!