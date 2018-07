Sete pessoas são vítimas de roubo nesta segunda-feira (23)

Crimes aconteceram entre o final da tarde e 21h20. É investigada a possibilidade dos autores serem os mesmos

CARATINGA – Entre o final da tarde e a noite desta segunda-feira (23), foram registradas quatro ocorrências de roubos, com sete vítimas. Os autores queriam celulares. Os crimes aconteceram no bairro Santa Cruz, Morro do Escorpião e bairro Zacarias. É investigada a ligação entre os crimes, pois os levantamentos apontam que em três casos os autores estariam em uma moto Honda CG 150 Titan, que foi furtada nesta segunda-feira quando estava estacionada na rua Coronel Pedro Martins, centro.

Bairro Santa Cruz

No final da tarde, duas funcionárias de uma creche foram roubadas na praça Marta Carli, no bairro Santa Cruz. Os bandidos tomaram uma mochila, três pen-drives, documentos pessoais e dois celulares.

As vítimas disseram que quando saíam do trabalho, dois indivíduos, que usavam máscaras, mostraram armas de fogo e cometeram o roubo. Conforme as vítimas, os autores estavam escondidos em uma mata, nos fundos da creche. Após o crime, os bandidos fugiram sentido ‘Morro da Antena’.

Segundo relato das vítimas, um dos marginais é gordo, baixo, claro e usava máscara de palhaço, já o comparsa é alto, magro, negro e uma camisa encobria o rosto. As vítimas disseram ainda que ambos são jovens.

Morro do Escorpião

Por volta das 21h20, dois jovens foram roubados no Morro do Escorpião. Os autores levaram um IPhone, 27 reais e um pacote de biscoito.

Os jovens relataram que estavam na esquina da vila Vladimir Silva Araújo com rua João Silva Araújo, quando os autores chegaram em uma moto preta. O indivíduo que estava na garupa apontou um revólver e ordenou que a vítimas entregassem celulares e dinheiro. Em seguida, os autores fugiram sentido avenida Tancredo Neves.

De acordo com levantamentos feitos pela Polícia Militar, os autores estariam na moto que foi furtada na rua Coronel Pedro Martins. Eles usavam roupas escuras e um dos marginais tinha uma mochila nas costas.

Bairro Zacarias

Os dois roubos ocorridos no bairro Zacarias foram cometidos durante a noite na rua do Seminário e aconteceram quase simultaneamente.

Segundo uma mulher, ela caminhava quando foi abordada por dois ocupantes de uma moto, tendo o marginal que estava na garupa, descido portando uma arma e anunciando o roubo. Ele exigiu o celular. Outra pessoa foi abordada, mas ela não estava com seu celular. Depois de pegar o aparelho, os autores fugiram.

A vítima salientou que o bandido que a abordou é alto, magro, trajava blusa de moletom escura e a moto era semelhante a uma Fan. Já o motociclista é gordo.

Instantes depois, dois jovens foram as vítimas. Eles estavam sentados na calçada quando foram rendidos pelos ocupantes de uma moto. O modus operandi foi o mesmo, o bandido que estava na garupa apontou uma arma e pegou os celulares dos jovens.

As vítimas disseram que a motocicleta veio do interior do bairro e que o autor era magro e usava blusa de moletom escura e estava de bermuda. Foi informado ainda que o final da placa da moto é ‘98’, o que leva a crer que é a mesma que foi furtada nesta segunda-feira.

Após o roubo, os autores fugiram sentido saída do bairro à BR-116.

PM ESTÁ EM BUSCA DOS AUTORES

Segundo o tenente Jefferson, a PM acredita que o roubo ocorrido no bairro Santa Cruz não tenha ligação com os demais. “Imediatamente militares se deslocaram para o local e fizeram vistorias por todo o bairro, continuamos averiguando. Hoje (ontem) pela manhã recebemos uma informação anônima dando conta de um dos indivíduos que teria participação, ele foi abordado e as equipes estão realizando diligências para confirmar ou não sua participação nesse roubo”, afirmou o oficial da PM.

Sobre os outros roubos, o tenente Jefferson disse que foi logo após o furto da motocicleta no centro da cidade, uma CG Titan de cor preta, placa HDS-5998, minutos depois a PM recebeu ligações de três roubos supostamente continuados com diferença de poucos minutos entre um fato e outro.

Foi feito contato com todas as vítimas e segundo o tenente a polícia tem muitas informações que ajudarão na localização desses indivíduos. As equipes de militares fizeram rastreamento, mas os autores não tinham sido localizados até o final dessa edição, assim como a moto não tinha sido recuperada.

Quem souber de alguma informação que leve a prisão dos autores, pode passá-la através dos telefones 181 ou 190. A identidade do informante será mantida em sigilo.

CAMPANHA CELULAR SEGURO

No final de junho a PM lançou a campanha Celular Seguro. A campanha também orienta o cidadão a guardar o número de série do celular (conhecido como IMEI), que significa “Identificação Internacional de Equipamento Móvel”. “A primeira ação de muitas pessoas, em caso de perda ou roubo do celular, é pedir o bloqueio do chip, mas muitos não sabem que também podem entrar em contato com a operadora de telefonia e informar o IMEI. Depois de algumas horas, ninguém poderá utilizá-lo. Também é fundamental que ao ser feito o registro policial, a vítima tenha o número do IMEI em mãos”, orientou a PM.

O número de série pode ser obtido digitando no próprio aparelho *#06# e o número de série aparecerá no visor. De posse desse número a PMMG poderá, no ato de apreensões ou abordagens a pessoa em atitude suspeita, identificar a origem do aparelho, e constatando irregularidades, fazer a apreensão do celular e prender o infrator por receptação.

É importante que o celular seja cadastrado no site desenvolvido pela PMMG (www.policiamilitar.mg.gov.br/celularseguro) e desta maneira proteger seu aparelho, aumentando as chances de recuperação do seu celular, caso ele seja furtado ou roubado. No cadastro é inserido o IMEI e caso o aparelho seja roubado ou furtado, que informe ao policial militar durante o registro da ocorrência o número e ainda inclua está informação no site.

As dicas são as seguintes:

– Evite deixar seu celular à mostra (guardá-lo no bolso de trás não é recomendado, isso chama a atenção do assaltante);

– Se notar que está sendo seguido, atravesse a rua, ou procure algum local movimentado e acione a Polícia Militar através do 190;

– Em caso de assalto não reaja, mantenha a calma e guarde os traços físicos do infrator e acione a PM imediatamente;

– Evite passar em ruas mal iluminadas e pouco movimentadas, mas se for o caso, procure ir acompanhado,

– Em restaurantes e bares, não deixe o seu celular sobre a mesa e nem o exponha para não atrair a atenção de pessoas mal intencionadas.