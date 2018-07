Vem aí o Super Regional

Apesar do momento conturbado vivido pelo nosso futebol amador, a insatisfação dos principais clubes da cidade em relação à gestão passada da Liga Caratinguense de Desportos, como divulgado amplamente aqui nessa coluna, no programa de TV Abrindo o Jogo, ainda assim, o mais importante campeonato de futebol da região irá acontecer. Os clubes tem se reunido com frequência, contando com todo o apoio da Superintendência de Esportes municipal, visando à promoção do certame 2018. Certamente, uma competição organizada pelos próprios clubes não é algo comum. Afinal, cada um cuidar de seus interesses é o que mais se vê. Porém, apesar das dificuldades naturais em se alinhar as ideias, as informações que tenho, é que sob a coordenação do professor João Batista, superintendente esporte, o diretor de esportes municipal Robson da Silva, do ex-presidente da LCD Paulo Afonso – lembrando que para a FMF ele ainda é o presidente – do desportista Eli Gregório, e do ex-jogador Welinton Corrêa “Tom”, os clubes interessados na disputa do Regional chegaram a um consenso que esse grupo estará na coordenação da competição. Santa Cruz, Esplanada, 1º de Maio, Fluminense, Santo Antônio, América de Santa Efigênia, Limoeiro, Leopardo de Santa Rita, Juca Antônio e Primavera de Piedade de Caratinga já confirmaram participação. Os coordenadores ainda aguardam confirmação de Bonja Jr, de Bom Jesus do Galho; e Sevale de Vargem Alegre. Porém, na minha humilde opinião, mais importante que saber se o certame terá 10 ou 12 clubes, é a certeza que ao final, todos estarão satisfeitos com a transparência e honestidade com que as coisas foram conduzidas. Disso os clubes não podem abrir mão. 26 de agosto é a data prevista para a bola rolar. Boa sorte aos organizadores e aos clubes.

Cruzeiro salvou rodada dos mineiros

O final de semana foi ruim para dois, dos três representantes mineiros no Brasileirão. O América perdeu para o Paraná e entrou pela primeira vez na zona de rebaixamento. Sem dúvida, um grande temor para os americanos. No chamado jogo de “seis pontos”, o Coelho perdeu pontos para um adversário direto pela permanência na primeira divisão. Ainda não tem motivos para desespero. Mas, não se pode ficar deixando a reabilitação pra depois. Quinta –feira não pode perder pontos para o Internacional em casa.

O Atlético fez um grande jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Erros de arbitragem a parte, o time de Thiago Larghi perdeu também por seus próprios erros. Principalmente de marcação e falhas individuais. Na quarta-feira contra o Paraná, qualquer resultado que não for uma vitória será muito ruim para as pretensões atleticanas.

O Cruzeiro fez o dever de casa e bateu o Atlético PR por 2 a 1. O time demonstrou poder de superação e tranquilidade para virar o placar. Entrar no G4 foi o primeiro passo pra sonhar em alcançar o líder Flamengo 06 pontos à frente. Quarta-feira, contra o Corinthians, será mais um jogo decisivo, diante de um adversário pressionado depois da derrota no clássico para o São Paulo.

Cadê o VAR?

“Vagabundo, ladrão e mal intencionado” foram as palavras utilizadas por Sérgio Sette Câmara para se referir ao árbitro Péricles Bassols na derrota para o Palmeiras. Antes dele, ouvindo o meia Elias, na rádio Itatiaia, ele perguntava, quando que o futebol brasileiro irá adotar o VAR (árbitro de vídeo) para diminuir as lambanças dos homens do apito em nossos campeonatos? Fiquei pensando, será que o Elias sabe, que seu presidente, o mesmo que reclamou agora foi um dos que votaram contra a utilização do recurso este ano, foi um dos que aplaudiram na eleição por aclamação do presidente da CBF? Achou caro pagar um milhão, nem se quer discutiu o valor ou apresentou alternativas? Alguém avisa pra ele por favor.

