Até o momento, já foram vacinados 4.414 cães e 1.014 gatos na zona rural

CARATINGA- O Departamento de Epidemiologia da Prefeitura de Caratinga traz um balanço parcial da Campanha de Vacinação Antirrábica (canina e felina). A campanha foi dividida em duas etapas, sendo a primeira na zona rural, que teve início no dia 4 de junho de 2018, com previsão de encerramento no próximo sábado (4).

Até o momento já foram trabalhados sete dos 10 distritos do município, sendo vacinados 4.414 cães e 1.014 gatos. “A Campanha de Vacinação na zona rural é realizada por meio de equipes volantes, as quais percorrem de segunda à sábado as propriedades rurais e residências localizadas na sede dos distritos, em busca dos animais a serem imunizados”, explica o Departamento.

A previsão é que sejam imunizados ao final da primeira etapa na zona rural, mais de 7.000 animais, entre cães e gatos.

A segunda etapa da Campanha será realizada no dia 11 de agosto de 2018, na sede do município, tendo como previsão inicial vacinar 5.500 cães e 1.000 gatos nos 25 postos de vacinação distribuídos em diversos pontos do perímetro urbano. A previsão é que sejam imunizados ao final da campanha 12.500 cães e 2.000 gatos.

RESULTADO PARCIAL

LOCALIDADE CÃES GATOS TOTAL SÃO CÂNDIDO 414 67 481 CORDEIROS DE MINAS 314 59 373 SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU 734 168 902 SÃO JOÃO DO JACUTINGA 319 82 401 PATROCÍNIO 691 146 837 SANTA LUZIA 987 235 1.222 SAPUCAIA 955 257 1.212 TOTAL 4.414 1.014 5.428