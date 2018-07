Uncle’s Band e Pato Fu levam o melhor do rock e do pop à Praça da Estação

CARATINGA- No último sábado (21), a Praça da Estação foi palco de mais uma edição do Minas ao Luar. Se apresentaram as bandas caratinguense Uncle’s Band e a Pato Fu, liderada por Fernanda Takai.

O projeto se deu por meio uma parceria do Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (Sesc), com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindicomércio) e a Prefeitura de Caratinga. Centenas de pessoas marcaram presença no evento, que encerrou a programação de aniversário dos 170 anos de Caratinga.

Com um repertório marcado pelo rock clássico internacional, a Uncle’s Band, de Jamerson Azevedo (vocal/guitarra), Marco Pires (guitarra), Joaquim Coelho Neto Kim (baixo) e Ítalo Joe (bateria), aqueceu o público para a grande atração da noite. A banda Pato Fu, composta por Fernanda Takai, John Ulhoa, Ricardo Koctus, Lulu Camargo e Glauco Mendes foi bastante aplaudida, principalmente nos sucessos ‘Sobre o Tempo’, ‘Eu’, ‘Ando meio desligado’ e ‘Simplicidade’.

FERNANDA TAKAI

Em entrevista à imprensa, Fernanda Takai destacou a importância cultural do Minas ao Luar, frisando que trata-se de um evento de “muita tradição”. “Já há muitos anos vem levando não só na capital, mas pelo interior de Minas diferentes tipos de música. Bacana que a gente agora com o pop rock também ocupa esse espaço. E tem um público que queria ver também, juntamos nessa noite a tradição do projeto com a tradição da própria banda, que já tem 25 anos. Tem um tempo que queríamos vir mostrar essas músicas do disco novo, mas também as músicas mais conhecidas do Pato Fu, para o pessoal cantar e se divertir”.

A cantora também ressaltou a parceria musical com o caratinguense Thiago Delegado, com o seu novo disco ‘O Tom da Takai’. O álbum traz 13 composições de Tom Jobim (1927-1994). “Primeira coisa que pensei quando cheguei aqui, falei vou mandar uma mensagem para o Thiago Delegado, que ele é daqui né. E ele vai tocar comigo agora nesse projeto de Tom Jobim, já tinha feito algumas coisas com ele, aí mandei uma mensagem: ‘Já cheguei na sua terra’. Ele ficou todo feliz (risos)”.

* Fotos: Hélio Jr.