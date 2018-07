PAINEL 21-07-2018

Copasa

Muitas ruas da cidade estão esburacadas por conta de obras que são feitas pela Copasa e depois o asfalto não é recomposto. Os moradores da Rua Francisco Januário Lopes, no Esplanada, que o digam. Segundo eles, o buraco já está fazendo “mesversário”, quando se comemora um mês de existência, nesse caso, não tem nada para comemorar!

Copasa II

Segundo um morador que preferiu não se identificar, ele já entrou em contato com a Copasa para fazer a reclamação, mas a informação que deram é que não possuem funcionários suficientes para fazer o serviço. Brincadeira né? E olha que o buraco está bem na frente da garagem de um morador.

Limpeza

Como se já não bastasse a Rua Augusto de Morais sofrer com a total falta de estrutura, vem a Copasa e piora a situação. A Copasa fez um corte na rua para substituição da rede de água, mas a sujeira ficou toda por lá, inclusive muita terra acumulada, gerando mais dificuldade ainda de quem mora lá ou precisa passar nesta rua.

Ronilson na prefeitura

O ex-vereador Ronilson Marcílio teve seu mandato cassado pela Câmara de Caratinga. Mas engana-se quem pensa que ele está sem serviço. Segundo alguns comentários, Ronilson foi contratado para trabalhar no TFD (Tratamento Fora do Domicílio). O importante é não ficar desempregado!

Cinema x organização

A chegada do cinema para Caratinga foi um grande avanço e a população agradece muito. Porém algumas coisas ainda precisam ser adequadas. Na noite desta quinta-feira (19) quando houve a estreia do filme “O Homem Formiga e a Vespa”, o cinema ficou lotado. Isso seria muito bom se algumas pessoas não tivessem que ficar sentadas no chão, pois faltaram lugares. É bom que se organizem melhor para o número de ingressos vendidos ser igual ao de lugares disponíveis.

Estrada do presídio

Na estrada de acesso ao presídio de Caratinga, a situação está complicada tanto para quem trabalha no local, quanto para os familiares que visitam os detentos. O mato está avançando na pista atrapalhando a visão dos motoristas e nada é feito. Além disse existem algumas crateras no caminho. Seria muito bom que a prefeitura fizesse a manutenção no local.