Festa Julina do CASU Social agita comunidade Santo Antônio

CARATINGA – Quem pensa que a época das festas caipiras já acabou este ano, está enganado. Além de muita diversão, quadrilha e comidas típicas, no Instituto CASU Social I o arraial de São João também tem um gostinho especial de solidariedade. Juntamente com a Cantina Rainha da Paz e alunos do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), a instituição realizou mais uma Festa Julina na manhã de ontem (20), no bairro Santo Antônio, em Caratinga. Reunindo dezenas de crianças e adolescentes, o evento teve direito até a pula-pula, tudo oferecido através de parcerias e doações da comunidade.

“É uma alegria muito grande fazer esses eventos para as crianças. Vemos o quanto elas ficam empolgadas durante a semana, quando está chegando o dia. É uma forma de socializar, confraternizar e divulgar essa cultura tão forte no Brasil todo, que são as festas junina e julina”, explica a coordenadora dos Institutos CASU Social, Carolina Mageste.

Segundo Carolina, a organização da festa também é parte do projeto, já que as crianças participam da confecção das decorações e da produção do cardápio, que incluiu cachorro-quente e pipoca. “Durante todo o mês que antecede a festa, eles ficam envolvidos. Fazem as bandeirolas, enfeites e lanches”, ela relata.

Caique Nunes de Oliveira, 13 anos, e duas irmãs são atendidos pelo CASU Social desde que foi fundado. “É muito legal vir para a Cantina, brincar no pula-pula, comer cachorro-quente. É bom para juntar os amigos. O Instituto é muito bom para nossa comunidade”, conta. Outra assistida é Évelyn Victória Lelis, de 10 anos. “Recebemos doações, mas também ajudamos. Fizemos os enfeites e as comidas, que também faz parte da festa”, afirma Évelyn.

O INSTITUTO CASU SOCIAL

Para quem ainda não conhece, o Instituto CASU Social é responsável por promover a saúde, a educação e o lazer de famílias do bairro Santo Antônio, em Caratinga, juntamente com a Cantina Rainha da Paz. Atualmente, são atendidas 60 crianças e adolescentes de 3 a 15 anos de idade.

“As crianças ficam no período fora dos horários de aula e, durante as férias, o dia todo. São oferecidas atividades recreativas, aulas de reforço, dança, esporte, artesanato… Além disso, nós fornecemos café da manhã, almoço e lanche da tarde todos os dias. É uma forma de tirar essas crianças e adolescentes da rua e apresentar a eles uma realidade que muitas vezes não podem vivenciar”, afirma a coordenadora do Instituto.

E na próxima semana, será a vez da Festa Julina do CASU Social 2, localizado na comunidade Santa Isabel. “Convido a todos de Caratinga que ainda não conhecem o CASU Social e o nosso trabalho, que façam uma visita, façam parte. Pedimos doações, mas não apenas de alimentos, mas também do tempo de cada um. Faz bem para nós e para a sociedade”, finaliza.