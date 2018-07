Vereador cassado em Inhapim entra com recurso para manter o cargo

INHAPIM – Em sentença proferida pelo juiz eleitoral da comarca de Inhapim, João Fábio Bomfim Machado de Siqueira, o vereador Mauro Cesar Ferreira de Oliveira, PSL (Partido Social Liberal) conhecido como “Maurin do Paulo Rosa”, teve seu mandato cassado. A sentença afirmou que coligação cometeu fraude com o fim de burlar a exigência do percentual mínimo de candidatas que concorreram no pleito para obter o registro. No entanto, o vereador informou que recorreu da sentença.

AÇÃO DO MP

O Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Investigação Judicial em face de Coligação “Inhapim Novo Rumo”, composta pelos partidos PT/PTB/PTC/PSL e que tinha como candidatos, Nicinea Machado Ramos, Mauro César Ferreira de Oliveira, Nilo Pereira Gomes, Adílson Gomes Moreira, Dionio Eugênio de Freitas, Sebastião Carmo da Silva, Edmílson da Cunha Rezende, Antônio Ferreira Ramos, Washington Luiz Barreto, José Antônio Salgado, Sebastião Francisco da Silva, Francisco Erculano de Almeida, Geraldo Vieira dos Santos e Adelzir do Carmo de Freitas, todos qualificados, em referência às eleições de 2016 no município de Inhapim ao argumento “de que os investigados praticaram fraude com o fim de burlar a exigência do percentual mínimo de 30% das vagas para cada gênero, contida no art. 10, § 3º da Lei 9.504/97, em cada partido isolado ou coligação, no Registro de Candidatura”.

Segundo o MP, a fraude ficou comprovada, pois a candidata (Nicinea Machado Ramos) não recebeu nenhum voto. Além disso, não houve gastos de campanha. Em audiência, o presidente de um dos partidos da coligação chegou a confirmar que a esposa havia se inscrito apenas para cumprir o percentual exigido de candidatas.

ALEGAÇÕES DO VEREADOR

Em entrevista à Rádio Clube de Inhapim, Mauro Cesar disse que seu advogado, Davi Oliveira Costa, apresentou recurso eleitoral na segunda-feira (16), requerendo a suspensão da sentença, “afirmando que houve falhas no entendimento do juiz ao desconsiderar que a Coligação compareceu com apoio, com material de campanha e espaço para que a cidadã Nicineia exercesse seu papel de candidata livremente e com suporte para sua busca por votos”.

Segundo Mauro Cesar, sua defesa alegou que o juiz desconsiderou também, que a ausência de Nicineia no pleito ocorreu devido a questões e problemas familiares, por vontade dela mesma. “A defesa afirma que ocorreu cerceamento do direito da defesa devido à manipulação de comportamentos de partes e testemunhas do processo, de declarações e depoimentos, visando construir um cenário para a cassação do vereador, inclusive, com modificação da versão dos fatos por Nicineia”.

Mauro Cesar finalizou dizendo que a determinação do juiz ficará suspensa aguardando análise do recurso.