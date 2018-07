30ª edição da Festa do Arroz em Vargem Alegre

Evento atraiu grande público e contou com show de Frank Aguiar

VARGEM ALEGRE – A tradicional Festa do Arroz foi realizada pela Prefeitura de Vargem Alegre, com apoio da Câmara Municipal. O evento aconteceu entre os dias 13 e 15 e contou com grande estrutura. Um dos destaques foi o show de Frank Aguiar, artista de renome nacional. Esta edição teve ainda shows com Daydson Lana, banda Beijo Apimentado, Miliane Moreira e Padre Clécio Alencar. Outro grande momento foi a eleição da ‘Rainha do Arroz’, um dos pontos altos dessa tradicional festa. Vitória dos Reis Campos Vitor foi a vencedora dessa edição.

O prefeito Neudmar Ferreira Campos, o ‘Mário’, falou sobre o evento. “A festa havia sido esquecida, mas é uma festa tradicional, não só os moradores do munícipio, mas toda região cobrava o retorno. O evento traz pessoas de toda região, momento das pessoas se reencontrarem, se confraternizarem. Além, é claro, de trazer rendimentos para muitos setores do município. Fico feliz pela alegria do povo, pela grande participação, que foi pra mim uma grata surpresa, pois superou as expectativas. Mesmo com toda precariedade financeira que as prefeituras passam, conseguimos administrar com seriedade e muita economia para oferecer este momento de alegria. Conseguimos trazer várias atrações e até o famoso cantor Frank Aguiar. Agradeço a todos que apoiaram e participaram para que este evento acontecesse”, pontuou o prefeito.

Os coordenadores do evento avaliaram que o objetivo era fazer uma grande festa, mas o número de participantes superou todas as expectativas. “A carência das pessoas por diversão, a boa programação oferecida, a grande estrutura e boa organização, foram citados como ingredientes que resultaram no sucesso”, avaliaram os coordenadores.