I Arraiá do BEM

Projeto Músicos do Bem realizará evento beneficente neste domingo (22). Toda a renda será revertida para a Apae de Caratinga

CARATINGA– A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga realiza neste domingo (22), a primeira edição do ‘Arraiá do Bem’. A festa que contará com a participação dos ‘Músicos do Bem’, acontecerá a partir de 15h, na casa de shows The One Pub, na Avenida Dário Grossi.

Miguel Bonifácio, vice-presidente da Apae, destaca a importância da parceria com os músicos para os trabalhos desenvolvidos pela instituição. “A parceria dos músicos do bem vêm fazendo com várias entidades assistenciais e filantrópicas de Caratinga. A Apae é uma consequência natural, somos uma entidade que todos os caratinguenses conhecem, com um tratamento assistencial e filantrópico. Tivemos a grande satisfação de ter essa turma também querendo fazer um evento junto com a gente. Especificamente essa renda do Arraiá do bem para Apae será revertida em material de limpeza, que inevitavelmente chega um momento que a arrecadação nossa não consegue suprir determinadas necessidades diárias”.

Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 10 na portaria do The One Pub. Segundo Miguel, o público poderá contar com diversas atrações. “Haverá apresentação de vários músicos e uma novidade, que será também apresentação de alunos da Apae, temos toda uma questão de dar uma educação um pouco mais ampla para os alunos e eles têm essa questão cultural e musical. Também teremos bingos de três prêmios, sendo um cachepô pequeno, uma cesta de chocolate com espumante e um cachepô grande; e sorteios para dois ingressos do ‘Boi no rolete’, outro evento que a Apae vai promover”.

O vice-presidente reforça a colaboração da população nas campanhas promovidas pela Apae. “Esses eventos são importantes porque nossa arrecadação não cobre o gasto contínuo que é muito grande. Assim suprimimos as necessidades financeiras, ponde contar mais uma vez com a solidariedade da população caratinguense e da região. São pessoas que têm essa vontade de ajudar e também se divertir, o que é muito bom”.

Roberto Duarte, que é integrante do ‘Músicos do Bem’ afirma que a intenção do projeto é levar entretenimento e trabalhar pela causa social. “Esse projeto é algo que já aconteceu há dois anos, uma reunião de todos os músicos, onde fazemos eventos, reunimos vários estilos musicais, para ajudar uma instituição de Caratinga. Dessa vez está sendo a Apae, que estamos fazendo com bastante alegria e ânimo, é uma instituição que precisa muito”.

Roberto enfatiza que o ‘I Arraiá do Bem’ será um ambiente de diversão e músicas para todos os estilos. “No geral, temos uma média de 30 músicos, entre bateristas, guitarristas, cantores, dentre outros. Estilos musicais teremos MPB, forró pé de serra, sertanejo, pagode com os alunos da Apae. Vai ser uma coisa bem bacana, buscamos agradar vários gostos”.