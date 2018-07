FENASC está confirmada para agosto

Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares comenta sucesso do evento que chega à sua terceira edição

CARATINGA- A terceira edição da Feira de Negócios Agropecuários (Fenasc), promovida pelo Sicoob Credcooper já tem data marcada. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, o sítio Ycambi Ranch, situado à MG-425 (km 01) será palco da maior oportunidade de negócios da região.

Para falar sobre os preparativos para a Feira, o presidente do Conselho de Administração, Kdner Andrade Valadares, concedeu coletiva de imprensa na tarde de ontem. Segundo Kdner, os funcionários estão empenhados na organização do evento. “Tenho percebido nossa equipe de colaboradores e diretores, empolgados, trabalhando para a nossa terceira Fenasc, com todo empenho e carinho. Vamos trazer não só para os nossos associados, mas também para toda a região de Caratinga, um momento de negócios ímpar. É o terceiro ano consecutivo, temos procurado atender todas as expectativas não só dos fornecedores, das pessoas que estão lá no estande, mas também do nosso associado”.

Até o momento, 108 estandes já estão confirmados, onde os expositores irão oferecer produtos com condições diferenciadas, atingindo toda a cadeia do agronegócio. “Já temos mais de 80% dos estandes ocupados pelas nossas empresas associadas, a expectativa é a melhor possível. A resposta dos nossos associados tem sido muito boa, é um evento que já virou regional, temos a feira também em Manhuaçu, Lajinha, Espera Feliz junto com Muriaé; e as nossas cooperativas, nossa região tem procurado atender o nosso associado. É quando colocamos consumidor e fornecedor juntos no mesmo espaço, para gerar negócios e riqueza. A intenção é que nosso associado, a população de Caratinga e região possa adquirir os produtos, especialmente insumos e fertilizantes, de uma forma mais barata. Uma coisa é comprar 100, 150 sacas de insumo, outra coisa é comprar 30 mil sacas, o que aconteceu na nossa segunda feira de 2017”.

A Fenasc vem inovando desde a primeira edição, com outros atrativos ao público como restaurante e espaços dedicados às crianças e às mulheres. Outro ponto alto do evento que chamou atenção na segunda edição foi a aprovação dos financiamentos online. “Já temos disponibilizado com recursos repassados em torno de 35 a 40 milhões, fora o recurso da própria cooperativa. E na qualidade de serviços, o associado lá já faz a proposta, na mesma hora liberamos, temos a equipe de retaguarda pronta para liberar os recursos e colocar na conta do fornecedor. Isso é algo que estamos muito orgulhosos, que outras cooperativas, o próprio Sicoob, Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil), está trazendo outras cooperativas para conhecer a nossa linha, como nosso colaborador tem criado esse trabalho de forma a atender o nosso associado, da maneira mais rápida possível”.

Para o presidente do Conselho de Administração, o Sicoob Credcooper tem cumprido seu papel de fomentar a economia local. “Na primeira feira, nossa intenção era não deixar a crise que assolava o país chegar ali. E realmente os nossos associados, principalmente no ramo de veículos e máquinas, o comércio ‘bombou’. Temos procurado com esses financiamentos melhorar a qualidade de produção, vida do nosso associado, com todo tipo de financiamento que tem agregado recursos e vantagens para nossa região. Temos alcançado nosso objetivo de fomentar nosso comércio e indústria local da nossa região”.

Kdner finaliza deixando um convite quem está em busca de um ambiente propício para fazer negócios. “Gostaríamos de convidar especialmente o nosso associado, que é a razão principal da criação desse evento, mas toda a comunidade de Caratinga e região está convidada a participar, dias 23, 24 e 25 de agosto, no espaço do Ycambi Ranch. Estaremos com toda a equipe de funcionários de braços abertos para receber toda essa população”.