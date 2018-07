A Pressão do XXI

Onde você vai com tanta pressa e ansiedade?

Pra que tudo isso? Quem disse que você tem que fazer para Ontem?

Quem disse que você já devia estar casado aos 30, com filhos e bem sucedido?

Quantas coisas foram necessárias você passar, pra ser quem é hoje. Quantos aprendizados a vida e o tempo te trouxeram. Portanto, respeite o processo!

Quem você é, aquilo que você faz e tudo o que você tem, foi construído através de muito aprendizado. Não há como ser bem sucedido em 6 meses ou 1 ano, você pode ser muito bom, mas pra ser o melhor em sua área exige um processo, uma dedicação ainda maior, exige tempo, falhas… muitas falhas, e principalmente exige que você levante a cada uma delas com o aprendizado, e depois vá fazer o seu melhor de novo, e de novo, e de novo…

Você só está onde está porque tem algo a aprender.

Seja grato pelos acontecimentos e continue buscando sua evolução, pois ela virá quando estiver verdadeiramente preparado.

Fique tranquilo, cada ser humano tem seu processo.

Respeite o seu, entenda, aprenda e agradeça. São nos maiores desafios que obtemos as melhores respostas.

Porém, uma coisa é importante, não deixe de agir!

Respeitar o processo é entender que você está fazendo o seu melhor a cada dia, que você está plantando e um dia tudo isso irá florescer, mas não deixe de plantar! Não seja inconsequente com sua vida, com a vida de quem te ama, e com o futuro de vocês, não deixe tudo nas mãos do universo, faça sua parte DIARIAMENTE!

Isso tudo com muito respeito por si mesmo, seus limites e seu processo.

Combinado?