Associação Korion de Desportos realiza exame de faixa

Evento contou com a presença do secretário de Estado de Esportes (SEESP), Ricardo Sapi

DA REDAÇÃO- No último sábado (14), Caratinga recebeu o secretário de Estado de Esportes (SEESP), Ricardo Sapi, da cidade de Belo Horizonte, para o exame de faixa da Associação Korion de Desportos, que aconteceu na escola CNEC. Durante o evento, ele foi homenageado pelo mestre Marcelo Cardozo, faixa preta 6º DAN.

“Queremos agradecer desde já a diretora Ana Paula Freiberg, que cedeu o espaço da escola para que fosse realizado o exame e esta presença do ilustre secretário, que veio conhecer de perto os projetos da Associação Korion de Desportos nos parabenizou pela iniciativa de levar esta modalidade para várias crianças e adolescentes de nossa região sem custo nenhum para eles”, cita Marcelo.

O exame contou com a participação de pelo menos 200 alunos da cidade e região e familiares, levando em torno de 500 pessoas às dependências do CNEC. “Em Caratinga é muito difícil realizarmos eventos desta magnitude, pois não temos locais adequados. Ricardo Sapi, além de secretário é praticante da modalidade e faixa preta 1º DAN, pois se deslocou da cidade de Belo Horizonte e veio até Caratinga, exclusivamente para conhecer o belíssimo trabalho realizado pelo Korion através de seus professores, onde levamos a várias localidades nossa arte marcial, que além de tudo é um esporte educador”, destaca.

Também prestigiaram o exame de faixa, diretores executivos do Esporte Clube Caratinga, Edgar Martins, Lino Alexandre, Hilber e o vice-presidente do clube, Cláudio Polidório Coelho. O exame foi comandado pelo mestre Marcelo Cardozo e contou com o auxílio dos professores Igor Silva Galdino Mathias, faixa preta 3º DAN; Luciana Cardozo, Weliton de Oliveira, Maikron Barbosa, Jobi Ferreira, faixas pretas 2º DAN; Joao Marcos Cardozo, Luiz Paulo Prates, Luiz Fernando Flores, Roseani Aparecida, Thiago Dias Patrício e Thaisa Paulista Simões. “O evento teve uma colaboração muito importante na ornamentação do espaço pelos alunos Gláucia Vidal, Érica Luiza, Juliana Antunes, Analice Oliveira, Davi Vidal, Luciano de Oliveira, que se empenharam e muito em tal ornamentação”, finaliza Marcelo Cardozo.