Ubaporanga promove Arraiá da Secretaria de Ação Social e do CRAS

UBAPORANGA – Na noite da última sexta-feira (13), a Secretaria Municipal de Ação Social e CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) realizaram o tradicional Arraiá com apoio da Prefeitura de Ubaporanga. A alegria tomou conta das crianças, adolescentes e idosos que participam dos serviços ofertados pelo CRAS. Os grupos do Serviço de Convivência do CRAS e o grupo da terceira idade fizeram várias apresentações de danças, percussão e violão, além de quadrilha e o tradicional desfile da “Miss Melhor Idade”. As senhoras disputaram faixas de Miss Simpatia, Alegria, Beleza, Sorriso, Charmosa e Melhor Idade 2018. A animação tomou conta de todos que participaram da festividade.

O evento aconteceu na Praça Virgílio Rezende, que recebeu uma decoração especial toda de materiais recicláveis e comidas típicas feitas com muito carinho pela equipe do CRAS e da Ação Social.